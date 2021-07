Les actions de Didi chutent après l’annonce par la Chine d’un examen de la cybersécurité

Un trader travaille lors de l’introduction en bourse de la société chinoise de covoiturage Didi Global Inc sur le parquet de la Bourse de New York (NYSE) à New York, États-Unis, le 30 juin 2021.

L’action Didi a chuté de plus de 10 % en pré-marché vendredi matin après la Chine, où la société est basée, a annoncé un examen de cybersécurité de l’entreprise.

Selon une traduction anglaise des annonces de la Chine, les nouveaux utilisateurs ne pourront pas s’inscrire au service de covoiturage de Didi lors de l’examen de la cybersécurité du pays.

La décision de la Chine intervient deux jours seulement après que Didi a procédé à son introduction en bourse à la Bourse de New York. Le titre était sur le point d’afficher une autre journée de gains après avoir clôturé en hausse de près de 16% jeudi. Les actions de Didi ont augmenté d’environ 5% dans les échanges avant commercialisation avant que la Chine ne publie son annonce.

Didi a déclaré dans un communiqué qu’il « coopérerait pleinement » lors de l’examen.

« Nous prévoyons de procéder à un examen complet des risques de cybersécurité et d’améliorer continuellement nos systèmes de cybersécurité et nos capacités technologiques », a déclaré un porte-parole à CNBC dans un e-mail.

L’annonce de la Chine reflète également une tendance plus large de la répression réglementaire de l’entreprise contre les entreprises technologiques basées là-bas qui étaient autrefois peu réglementées. En juin, Reuters a rapporté que les régulateurs chinois enquêtaient sur Didi pour des violations des règles antitrust. Il aurait également examiné le mécanisme de tarification de l’entreprise.

Et l’automne dernier, l’introduction en bourse d’Ant Group à Shanghai et à Hong Kong a été retardée après que les régulateurs chinois sont intervenus et ont interviewé les hauts dirigeants de l’entreprise, dont le président Jack Ma. Les régulateurs ont infligé à Alibaba une amende de 2,8 milliards de dollars en avril, affirmant que la société avait abusé de sa position dominante sur le marché.

Didi avait averti dans son prospectus d’introduction en bourse qu’il avait rencontré les régulateurs plus tôt cette année, ainsi que plusieurs autres sociétés Internet chinoises. La société de covoiturage a déclaré qu’elle pourrait être soumise à des sanctions, car les organismes de réglementation pourraient ne pas être satisfaits des résultats de l’inspection.

« Nous ne pouvons pas vous assurer que les autorités de réglementation seront satisfaites de nos résultats d’auto-inspection ou que nous ne serons passibles d’aucune sanction en cas de violation des règles anti-monopole, anti-concurrence déloyale, des prix, de la publicité, de la protection de la vie privée, sécurité alimentaire, qualité des produits, fiscalité et autres lois et réglementations connexes. Nous nous attendons à ce que ces domaines fassent l’objet d’une attention et d’un examen plus approfondis et continus de la part des régulateurs et du grand public à l’avenir », a déclaré la société dans son prospectus.

Fondée en 2012, Didi a déclaré avoir 493 millions de coureurs actifs annuels et 41 millions de transactions quotidiennes moyennes. Elle a commencé à se développer à l’international en 2018, et la société opère désormais dans 14 pays hors de Chine.

En plus du VTC traditionnel, Didi s’est fortement investi pour faire des taxis autonomes une réalité, et opère plusieurs segments autour de la mobilité.