Les actions de détail augmentent avec la réouverture des États-Unis, la Floride suspend les restrictions de Covid

Un certain nombre d’actions de détail ont bondi lundi alors que les investisseurs cherchaient des moyens de rouvrir l’économie, après que plusieurs grands États aient encore assoupli les restrictions de Covid ou suspendu complètement les mesures.

Le S&P Retail ETF a clôturé lundi en hausse de 2%, alors que de nombreuses actions de détail se sont redressées.

Les détaillants de vêtements ont vu certains des gains les plus importants, les investisseurs pariant que ces entreprises verraient les ventes augmenter alors que les gens se précipiteraient pour acheter de nouveaux vêtements à porter au bureau et pour aller aux restaurants et autres événements sociaux.

Les actions de la chaîne de grands magasins Dillard’s ont clôturé en hausse de 9,7%. Les actions de Gap ont atteint un sommet de 37 $ en 52 semaines, mais s’établissent à 35,47 $, un gain de 7% pour la journée. Macy’s a clôturé en hausse de 8%, tandis que American Eagle et Kohl’s ont gagné 5%. Les actions de Nordstrom et Urban Outfitters ont augmenté de 6%.

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a signé lundi un décret qui suspend immédiatement les restrictions restantes de l’État en matière de santé publique Covid-19. New York, le New Jersey et le Connecticut commenceront à lever la plupart des restrictions de capacité des États à partir du 19 mai. Cela signifie que les entreprises telles que les restaurants et les gymnases pourront à nouveau ouvrir complètement leurs portes.

Le plan du gouverneur de New York, Andrew Cuomo, accélère le calendrier que le maire de New York, Bill de Blasio, a établi jeudi, qui avait fixé la date du 1er juillet pour une réouverture complète.

L’analyste de Jefferies, Stephanie Wissink, a déclaré dimanche dans une note aux clients que les dépenses en vêtements devraient bénéficier de la demande refoulée et des nouvelles tendances de la mode issues de la crise sanitaire. Citant des données de NPD Group, Wissink a noté que 47,5% des consommateurs aux États-Unis prévoient d’acheter des vêtements dans les 60 à 90 prochains jours.

Gap a également vu beaucoup d’activité dans ses options d’achat de 35 $, qui devraient expirer en mai. Les options d’achat donnent aux investisseurs le droit, mais pas l’obligation, d’acheter des actions à un prix spécifique à un moment donné. La société devrait publier ses résultats du premier trimestre le 20 mai.

Les actions de Gap ont augmenté de plus de 75% depuis le début de l’année, alors que la société se lance dans un effort de redressement. Le détaillant a fermé les magasins de ses marques à croissance plus lente, Gap et Banana Republic, et a étendu ses marques plus rapides telles que Athleta. Il a récemment formé un partenariat avec le rappeur Kanye West.

– CNBC Tom Franck contribué à ce reporting.