Les actions de défense sud-coréennes prennent de l’avance alors que l’intérêt à l’étranger augmente

Dans cette image publiée par le ministère sud-coréen de la Défense via Dong-A Daily, un missile est tiré lors d’un entraînement conjoint entre les États-Unis et la Corée du Sud le 6 juin 2022 sur la côte Est, en Corée du Sud.

L’escalade des tensions dans la péninsule coréenne a également maintenu l’intérêt pour les plates-formes d’armes sud-coréennes à un niveau élevé. Certains de ces systèmes ont trouvé leur place sur des marchés comme le Moyen-Orient et l’Europe, ce dernier à la suite de la guerre en Ukraine.

L’entreprise fabrique des systèmes de défense aérienne, des véhicules blindés de combat et des systèmes d’artillerie.

Les actions de Hanhwa Aerospace, une filiale du conglomérat sud-coréen Hanhwa Group, ont connu une énorme augmentation de 66 % depuis le début de l’année, et une augmentation de près de 90 % au cours des 12 derniers mois.

Les actions de défense sud-coréennes ont enregistré des gains spectaculaires au cours des 12 derniers mois, une action ayant grimpé de plus de 60 % alors que les tensions dans la péninsule coréenne s’accélèrent.

Selon Morgan Stanley, la Corée du Sud est devenue un exportateur majeur d’équipements et de fournitures militaires et de défense, avec des exportations en 2022 totalisant 22,9 billions de wons sud-coréens (17,9 milliards de dollars). C’est plus du double du chiffre de 9,5 billions de wons en 2021.

« La demande croissante de l’Europe et de l’Asie pour que les fabricants coréens fournissent des équipements militaires/de défense, notamment des chars, de l’artillerie et des avions, fait grimper les volumes d’exportation », indique le rapport d’investissement de la banque sur la Corée du Sud au second semestre.

Certains systèmes d’armes notables de l’industrie de la défense sud-coréenne comprennent l’obusier automoteur K9 Thunder de Hanhwa, le char de combat principal K2 de Hyundai Rotem et l’avion d’attaque léger FA-50, fabriqué par Korea Aerospace Industries.

Dans le but de remplacer les armes données à l’Ukraine lors de la guerre russo-ukrainienne, La Pologne a passé une commande pour 672 unités K9 pour 2,4 milliards de dollars en juillet 2022, ainsi que 1 000 chars de combat principaux sud-coréens K2 pour 3,34 milliards de dollars, selon le SIPRI.

Lors de la cérémonie de signature, le ministre polonais de la Défense nationale, Mariusz Blaszczak, a déclaré : « Nous voulons la paix, nous devons donc nous préparer à la guerre. Les forces armées polonaises doivent être si fortes qu’un agresseur ne peut décider d’attaquer. »

La Pologne a également signé des accords supplémentaires pour 48 avions d’attaque légers FA-50, ainsi que 288 systèmes de lance-roquettes multiples en octobre.