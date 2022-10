Les actions de défense asiatiques se redressent après que la Corée du Nord a tiré un missile sur le Japon

Les actions des entreprises de défense sud-coréennes et japonaises ont fortement augmenté lors de la session asiatique après que les autorités ont confirmé que la Corée du Nord avait lancé un missile balistique qui a survolé le territoire japonais pour la première fois en cinq ans.

Les autorités américaines ont critiqué la dernière décision de Pyongyang alors que “imprudent et dangereux” dire que cela pose un “menace inacceptable pour le public japonais.” Ils ont exhorté le pays à s’abstenir de commettre davantage “d’actes illégaux et déstabilisateurs”.

Le Premier ministre japonais Fumio Kishida a qualifié les dernières actions du Nord de “barbares”. Et le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a déclaré que son bureau envisageait des sanctions plus sévères contre Pyongyang à la lumière de ces provocations continues.

En Corée du Sud, les actions de Hanwha Aerospace, un constructeur de moteurs d’avions, ont augmenté de plus de 3 % lors de la séance du matin, tandis que Korea Aerospace, qui développe également des avions de chasse, a bondi de plus de 4 %.

Victek, également une entreprise spécialisée dans la production d’équipements militaires, a rallié plus de 11 %, atteignant les plus hauts niveaux en plus d’un mois.

Au Japon, Mitsubishi Heavy Industries, qui fabrique également des machines militaires à travers son département aéronautique, défense et espace, a gagné plus de 3% lors de la séance asiatique. Hosoya Pyro-Engineering, qui fabrique des fusées éclairantes et des bougies fumigènes pour les forces d’autodéfense japonaises, a également augmenté de plus de 5 % au début de la session asiatique.