Les actions de Darden et Uber, la maison mère d’Olive Garden, grimpent après l’annonce d’un accord de livraison

Les investisseurs saluent le partenariat récemment annoncé entre Uber (UBER) et Olive Garden. Le propriétaire de la chaîne de restaurants italienne, Darden Restaurants (DRI), a vu son action grimper de 9% pour atteindre son prix le plus élevé depuis des mois jeudi.

Darden et Uber accord pluriannuel Olive Garden pourra exploiter la technologie de livraison d’Uber pour livrer ses gressins et ses pâtes à domicile. Cet accord marque un renversement de la résistance de longue date de Darden à travailler avec des applications de livraison tierces. Un premier pilote du programme débutera dans un nombre limité de restaurants Olive Garden plus tard cette année et sera finalement disponible dans 900 restaurants.

Le cours de l’action Uber a bondi de près de 3% en fin de matinée. Uber et Darden ont tous deux légèrement ralenti par rapport à leurs pics initiaux. Uber a clôturé la journée en hausse de 2,4% à 75,28 dollars, et Darden était en hausse de 8,2% à 172,27 dollars à la clôture du marché.

La hausse des actions de Darden intervient malgré la publication décevante de ses résultats trimestriels plus tôt dans la journée. a enregistré un bénéfice de 2,76 milliards de dollarsen deçà des attentes de Wall Street de 2,79 milliards de dollars. La performance d’Olive Garden a été particulièrement mauvaise. Les ventes des mêmes restaurants d’Olive Garden ont chuté de 2,9 % au cours des trois mois clos le 25 août. C’est pire que la baisse de 1,8 % des ventes attendue par les analystes. La chaîne de restauration décontractée a également sous-performé le secteur dans son ensemble, qui a connu des difficultés car les clients fatigués par l’inflation ont choisi de rester chez eux, a déclaré le directeur financier de Darden, Rajesh Vennam, aux investisseurs lors d’un appel jeudi.

Vennam a admis que les dirigeants de l’entreprise ont été « surpris par la baisse significative du trafic à partir du 4 juillet », mais a noté que les ventes ont rebondi en août. L’entreprise a réitéré ses perspectives financières pour le reste de l’année.

Et le PDG de Darden semble parier sur le nouvel accord d’Olive Garden avec Uber pour renverser la tendance.

Le propriétaire d’Olive Garden, Darden, a vu ses actions grimper après que la société a annoncé un nouvel accord avec Uber. (AP Photo/Elise Amendola, Archive) (PRESSE ASSOCIÉE)

« Ce partenariat nous permet de renforcer et de défendre nos avantages concurrentiels, à savoir une taille importante et des données et informations complètes », a déclaré le PDG Ricardo Cardenas. « Il nous permet d’utiliser l’envergure du réseau de chauffeurs d’Uber pour améliorer notre envergure. Et comme les clients commandent via notre portail en ligne ou notre application mobile, nous conservons les données. »

Les analystes de Citi ont déclaré que l’accord de Darden avec Uber était « une surprise positive » et « devrait faire grimper les actions à court terme ».

Toutefois, les analystes de TD Securities ont déclaré que même si le partenariat avec Uber présente un nouveau scénario haussier, les investisseurs ne devraient pas s’enthousiasmer outre mesure pour le programme de livraison d’Olive Garden par rapport à ses concurrents. « Notre réaction instinctive est que, compte tenu du fait que la marque s’adresse à une clientèle plus mature et est davantage connue pour son offre d’hospitalité que pour ses services hors site, nous ne nous attendons pas à une augmentation des ventes aussi importante que celle d’autres concepts lançant la livraison par des tiers. »

Laura Bratton est journaliste pour Yahoo Finance.

