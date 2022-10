Les actions de Danaher glissent après un quart à élimination directe. Voici pourquoi c’est une opportunité d’achat

Danaher (DHR) a annoncé des bénéfices supérieurs aux attentes pour le troisième trimestre, les trois segments de la société de technologie de la santé ayant affiché de solides gains. Les revenus ont augmenté de 10 % pour atteindre 7,66 milliards de dollars au troisième trimestre, bien au-dessus des estimations de 7,14 milliards de dollars, selon Refinitiv. Cette croissance a également dépassé les prévisions à un chiffre élevées réaffirmées lors de la journée des investisseurs de la société en septembre. Le bénéfice a augmenté de 7 % à 2,56 $ par action, dépassant l’estimation consensuelle de 2,25 $ par action. Même en excluant l’impact de la baisse des ventes de tests Covid – mais en conservant les revenus des produits qui soutiennent les vaccins et les thérapeutiques – l’activité de base de Danaher a réalisé une croissance organique de 8,5 %. En d’autres termes, l’entreprise ne dépend pas trop de la hausse des ventes en cas de pandémie. Danaher exploite trois segments : sciences de la vie, diagnostics et solutions environnementales et appliquées. Plus impressionnant encore, la direction a déclaré que la gestion disciplinée des coûts, les mesures de productivité et l’augmentation des prix avaient contribué à accroître la marge opérationnelle de base de 50 points de base. Les problèmes de production liés à la pandémie s’atténuent : la société a signalé moins de perturbations de la chaîne d’approvisionnement à mesure que la logistique s’améliorait et que les coûts de transport commençaient à baisser. Conclusion Malgré des chiffres importants avant la cloche d’ouverture de jeudi, les actions ont chuté de 2 %. Nous voyons cela comme une opportunité d’achat, pas une raison de s’inquiéter. Nous pensons que la baisse est due à des préoccupations plus larges sur le marché des bioprocédés. Le concurrent allemand Sartorius a déclaré mercredi que son activité ralentissait et que les niveaux de stocks étaient élevés. En d’autres termes, les clients ont fait le plein de fournitures et ralentissent désormais le rythme des commandes (ou annulent les doubles commandes). Lors de l’appel avec les investisseurs, la direction de Danaher a déclaré que les clients s’éloignaient effectivement des projets liés à Covid, mais recentraient également leurs efforts et leurs dépenses sur d’autres domaines qui avaient été suspendus pendant la pandémie. En conséquence, les ventes de bioprocédés non-Covid (le marché non-COVID est beaucoup plus important) ont augmenté de plus de 20 % au cours du trimestre. Pour être sûr: Danaher n’est pas à l’abri des clients qui s’approvisionnent – ​​investissant massivement dans des programmes thérapeutiques ou vaccinaux pendant la pandémie, et n’ayant pas besoin d’en commander davantage dans un avenir immédiat. Mais la direction a déclaré que de nombreux acteurs plus importants qui ont fait des stocks sont également les mieux placés pour redéployer ces stocks vers d’autres projets. L’équipe s’attend à un “épuisement des stocks” avec ces joueurs au cours des prochains trimestres. En fin de compte, il s’agit d’un problème à court terme. Tout inventaire stocké sera traité et la direction a déclaré qu’elle travaillait encore plus étroitement avec les clients maintenant que par le passé pour mieux comprendre les plans de production, réduire le risque de surstockage et éviter les doubles commandes. L’activité sous-jacente reste incroyablement saine et la gestion est la meilleure de sa catégorie. Cependant, compte tenu du vent contraire de déstockage qui pourrait faire pression sur les nouvelles commandes à court terme, nous réduisons notre objectif de prix à 320 $ au lieu de 330 $ tout en réaffirmant notre note 1. Cette cote signifie que nous achèterions des actions aux prix courants. Résultats par segment Le chiffre d’affaires de 3,78 milliards de dollars des sciences de la vie a dépassé les attentes de 3,77 milliards de dollars, ce qui représente une croissance de base de 8 % après ajustement pour un avantage de 2,5 % des acquisitions et un vent contraire de 6,5 % des taux de change. De plus, le bénéfice d’exploitation ajusté s’est élevé à 1,345 milliard de dollars, en hausse d’environ 2 % par rapport à la période de l’année précédente. La marge bénéficiaire a augmenté de 90 points de base (30 points de base en organique) à 27,7 %. La direction a signalé une croissance supérieure à 20 % dans les activités non Covid de Cytiva et Pall biotech, les clients continuant de s’éloigner des programmes de vaccins et thérapeutiques Covid-19 pour se tourner vers des programmes pour d’autres modalités. Cette tendance devrait se poursuivre et se traduire par une croissance élevée à un chiffre des revenus de base de l’activité de biotraitement pour l’ensemble de l’année. À la suite de ce changement, la direction s’attend désormais à générer 800 millions de dollars de revenus de vaccins et thérapeutiques Covid, contre 1 milliard de dollars auparavant, l’activité non Covid compensant cette révision à la baisse. L’activité d’instruments pour les sciences de la vie a enregistré une croissance à deux chiffres des revenus de base de l’activité de base, la direction déclarant que « les niveaux de financement restent solides à l’échelle mondiale et [they] a enregistré une forte demande des clients sur la plupart des principaux marchés finaux. ” Le chiffre d’affaires des diagnostics de 2,68 milliards de dollars a dépassé le consensus de 2,16 milliards de dollars, ce qui représente une croissance solide de 13,5 % de base. C’est après avoir pris en compte un avantage de 0,5 % des acquisitions et un vent contraire de 4,5 % des taux de change. De plus, le bénéfice d’exploitation ajusté s’est élevé à 811 millions de dollars, en hausse de 9 % d’une année sur l’autre, la marge bénéficiaire ayant augmenté de 22,5 points de pourcentage (+ 60 points de base en organique) pour atteindre 28,4 %. Le chiffre d’affaires des tests respiratoires d’environ 875 millions de dollars a dépassé les attentes de la direction d’environ 325 millions de dollars.L’équipe a attribué la prévalence plus élevée de virus respiratoires circulants et les achats avancés par les clients de l’hémisphère nord anticipant une saison difficile du rhume et de la grippe.Solutions environnementales et appliquées (EAS) les revenus de 1,21 milliard de dollars ont dépassé les 1,16 milliard de dollars attendus, ce qui représente une croissance de base de 10,5 % après ajustement pour un impact négatif de 5,5 % des taux de change. De plus, le bénéfice d’exploitation ajusté s’est établi à 297 millions de dollars, en hausse de 9,6 %, la marge bénéficiaire ayant augmenté de 140 points de base (+135 points de base en organique) à 23,7 %. Au cours du trimestre considéré, la direction a annoncé son intention de séparer le segment EAS en une société indépendante cotée en bourse composée des activités de qualité de l’eau et d’identification des produits de Danaher. Lors de l’appel, l’équipe a réaffirmé qu’en tant qu’entreprise distincte, EAS aura de plus grandes opportunités de déployer des capitaux significatifs vers les fusions et acquisitions. De plus, l’entreprise restante peut mieux s’engager dans “l’innovation et avoir un impact profond sur la santé humaine”. Danaher prévoit une croissance au milieu de l’adolescence dans la division de la qualité de l’eau et une faible croissance à un chiffre dans l’identification des produits. Guidance Management s’attend à ce que la croissance globale des revenus de base soit stable ou inférieure à un chiffre pour le quatrième trimestre. Après ajustement pour un vent contraire attendu « à un chiffre élevé à deux chiffres bas » lié à une baisse des ventes de tests Covid-19, l’équipe prévoit que la croissance des revenus de base de l’activité principale se situera dans la fourchette de pourcentage à un chiffre élevée. Pour l’ensemble de l’année 2022, la direction continue de prévoir une croissance des revenus de base des activités de base dans la fourchette de pourcentage à un chiffre. Cependant, la direction a relevé ses prévisions de croissance des ventes de base pour l’année entière dans la fourchette à un chiffre élevée (contre un chiffre moyen auparavant) grâce aux solides performances des tests Covid-19 au troisième trimestre. C’est mieux que la croissance de 5,9 % des revenus de base en année pleine attendue sur la rue. (Le Charitable Trust de Jim Cramer est long DHR. 