Les actions de cybersécurité battent le marché dans une économie volatile

Et il y a deux semaines, Cisco a déclaré que son activité de sécurité avait augmenté plus rapidement que tous les autres segments, dépassant les estimations des analystes d’environ 100 millions de dollars. La sécurité est désormais le principal domaine d’investissement de Cisco, a déclaré le PDG Chuck Robbins aux analystes lors d’une conférence téléphonique.

Les rapports sur les bénéfices de CrowdStrike et SentinelOne cette semaine ont agréablement surpris Wall Street, et les deux sociétés, spécialisées dans la protection des nombreux appareils connectés aux réseaux d’entreprise, ont relevé leurs prévisions pour l’année.

Mais avec la hausse des taux d’intérêt et l’inflation bloquée près de son plus haut niveau depuis 40 ans, une partie du secteur technologique affiche toujours une demande en plein essor : la cybersécurité.

Les préoccupations économiques ont été un thème majeur dans l’industrie technologique au cours de la saison des résultats du deuxième trimestre, les entreprises ayant mis en garde contre le ralentissement des dépenses en publicité, gadgets, commerce électronique et logiciels.

Dans l’ensemble du paysage de la sécurité, les fournisseurs s’affairent à fournir des outils aux grandes entreprises préoccupées par les vulnérabilités apparues en raison du travail à distance et du phénomène hybride et d’une augmentation des cyberattaques lancées alors que la Russie est en guerre contre l’Ukraine.

“Dans les projets de transformation, la grande majorité de nos clients poursuivent leurs investissements ici, malgré les impacts macroéconomiques à court terme attendus”, a déclaré Nikesh Arora, PDG de Palo Alto Networks, lors de l’appel avec les analystes. “Les dépenses de sécurité sont liées au désir de nos clients de passer au cloud, d’établir des relations plus directes avec leurs clients, de moderniser leur infrastructure informatique et de gagner en efficacité tout en s’adaptant à une nouvelle façon de travailler. Ces efforts se poursuivent.”

Les investisseurs n’ont pas gagné d’argent sur le pari sur la sécurité cette année, mais ils ont moins perdu que s’ils avaient parié sur le marché technologique plus large.

Les fonds négociés en bourse axés sur le cyber de First Trust Nasdaq et Global X (symbole boursier BUG) sont en baisse de 22 % et 19 %, respectivement, en 2022. Le Nasdaq a chuté de 25 % pour l’année.