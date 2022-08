Les actions de Coinbase montent en flèche de 40% grâce aux commerçants de mèmes et à l’accord de crypto BlackRock

Le logo de Coinbase Global Inc, le plus grand échange de crypto-monnaie américain, est affiché sur le jumbotron Nasdaq MarketSite et d’autres à Times Square à New York, États-Unis, le 14 avril 2021.

Les actions de Coinbase ont grimpé jusqu’à 40% jeudi après que l’échange de crypto a annoncé un partenariat avec BlackRock pour fournir à ses clients un accès au trading de crypto-monnaie, à commencer par le bitcoin.

Les services Coinbase Prime seront disponibles pour les clients de la plateforme de gestion de portefeuille de BlackRock pour les investisseurs institutionnels, Aladdin. Il fournira des capacités de trading crypto, de garde, de courtage principal et de reporting. BlackRock est le plus grand gestionnaire d’actifs au monde avec plus de 8 000 milliards de dollars sous gestion.

“Nos clients institutionnels sont de plus en plus intéressés par une exposition aux marchés des actifs numériques et se concentrent sur la manière de gérer efficacement le cycle de vie opérationnel de ces actifs”, a déclaré Joseph Chalom, responsable mondial des partenariats stratégiques de l’écosystème chez BlackRock, dans un communiqué. Le partenariat leur permettra de “gérer leurs expositions au bitcoin directement dans leurs flux de travail de gestion de portefeuille et de négociation existants”.

Les actions de Coinbase se sont déchirées ces derniers temps et les analystes ne savent pas pourquoi. L’action a bondi de 20% mercredi. Les actions étaient toujours en baisse de près de 70% pour 2022 jusqu’à la clôture de mercredi.

Le saut inhabituel de Coinbase cette semaine pourrait être lié au fait que les investisseurs pariaient contre l’action se bousculant pour couvrir leurs positions courtes, une soi-disant compression courte. Plus de 22% des actions de Coinbase disponibles à la négociation sont vendues à découvert, selon FactSet. Ainsi, au fur et à mesure que le stock a couru, ces investisseurs doivent racheter le stock pour couvrir leurs pertes, alimentant davantage les gains.

—Yun Li de CNBC a contribué au reportage.