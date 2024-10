Les actions de Coinbase Global, Inc. (COIN) évoluent de -0,01 % : ce que vous devez savoir

Lors de la dernière clôture du marché, Coinbase Global, Inc. (COIN) a atteint 196,34 $, avec un mouvement de -0,01 % par rapport à la veille. Cette variation est inférieure à la perte de 0,76 % du S&P 500 ce jour-là. En revanche, le Dow Jones a enregistré une perte de 0,75% et le Nasdaq, centré sur la technologie, de 1,01%.

Les actions de la société se sont appréciées de 21,58 % au cours du mois dernier, surperformant le gain de 3,52 % du secteur des services aux entreprises et le gain de 4,31 % du S&P 500.

Les analystes et les investisseurs surveilleront de près les performances de Coinbase Global, Inc. dans sa prochaine divulgation des résultats. Le rapport sur les résultats de la société devrait être rendu public le 30 octobre 2024. Dans ce rapport, les analystes s’attendent à ce que Coinbase Global, Inc. affiche un bénéfice de 0,34 $ par action. Cela représenterait une croissance d’une année sur l’autre de 3 500 %. Notre estimation consensuelle la plus récente prévoit un chiffre d’affaires trimestriel de 1,25 milliard de dollars, en hausse de 84,78 % par rapport à l’année dernière.

Pour l’ensemble de l’exercice financier, les estimations du consensus Zacks prévoient un bénéfice de 5,16 $ par action et un chiffre d’affaires de 5,64 milliards de dollars, indiquant des changements de +1 294,59 % et +81,37 %, respectivement, par rapport à l’année précédente.

Les investisseurs doivent également noter tout changement récent dans les estimations des analystes pour Coinbase Global, Inc. Ces derniers ajustements reflètent souvent la dynamique changeante des modèles commerciaux à court terme. En conséquence, des changements optimistes dans les estimations indiquent les perspectives favorables des analystes quant à la santé et à la rentabilité de l’entreprise.

Sur la base de nos recherches, nous pensons que ces révisions d’estimation sont directement liées aux mouvements de titres proches de l’équipe. Pour en bénéficier, nous avons développé le Zacks Rank, un modèle propriétaire qui prend en compte ces changements d’estimation et fournit un système de notation exploitable.

Le système Zacks Rank, qui varie entre le n°1 (achat fort) et le n°5 (vente forte), affiche un historique impressionnant de dépassement des attentes, confirmé par des audits externes, les actions en première position offrant un rendement annuel moyen de +25 %. depuis 1988. Au cours des 30 derniers jours, notre prévision consensuelle de BPA a baissé de 0,91 %. Actuellement, Coinbase Global, Inc. détient un rang Zacks de n°3 (Hold).

En termes de valorisation, Coinbase Global, Inc. se négocie actuellement à un ratio P/E à terme de 38,04. Cela représente une prime par rapport au P/E à terme moyen de son secteur de 17,63.

L’industrie des services de transactions financières fait partie du secteur des services aux entreprises. Cette industrie a actuellement un classement Zacks de 78, ce qui la place dans le top 31 % des plus de 250 industries.

Le classement Zacks Industry Rank évalue la force de nos groupes industriels en mesurant le classement Zacks moyen des actions individuelles au sein des groupes. Nos recherches montrent que les 50 % d’industries les mieux notées surpassent la moitié inférieure d’un facteur de 2 à 1.

L’histoire continue

N’oubliez pas d’utiliser Zacks.com pour suivre toutes ces mesures d’évolution des actions, et d’autres, lors des prochaines séances de négociation.

Vous voulez les dernières recommandations de Zacks Investment Research ? Aujourd’hui, vous pouvez télécharger les 7 meilleures actions pour les 30 prochains jours. Cliquez pour obtenir ce rapport gratuit

Coinbase Global, Inc. (COIN) : Rapport d’analyse des actions gratuit

Pour lire cet article sur Zacks.com, cliquez ici.

Recherche d’investissement Zacks