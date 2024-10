Les actions de Coinbase (COIN) augmentent de près de 18 % sur deux jours

Le graphique montre que les actions Coinbase (COIN), qui ont ouvert vendredi à environ 166 dollars, ont clôturé hier au-dessus de 196 dollars, soit une hausse d’environ 18 % en seulement deux jours.

Plusieurs facteurs sont à l’origine de cette forte hausse du cours de l’action Coinbase :

→ Sentiment positif sur le marché boursier américain ;

→ Anticipation de solides résultats au troisième trimestre – Coinbase devrait publier son rapport trimestriel le 30 octobre. Les analystes de Zacks estiment que la société pourrait afficher un bénéfice de 0,34 $ par action ce trimestre, soit une amélioration stupéfiante de 3 500 % par rapport à la même période de l’année dernière.

→ Une flambée des prix des cryptomonnaies, le Bitcoin (BTC/USD) grimpant au-dessus des 65 000 $.

L’analyse technique du graphique boursier COIN suggère qu’en octobre, le prix a rebondi sur la limite inférieure d’un canal important (marqué en bleu) en jeu depuis 2023. Cela pourrait indiquer que les haussiers tentent de rétablir une position longue. tendance à la hausse à long terme.

Cependant, à court terme, le prix pourrait rencontrer une résistance autour du niveau psychologique de 200 $ par action, qui servait auparavant de support (comme le montre la première flèche). Fin août, les haussiers ont eu du mal à maintenir leurs gains au-dessus de ce niveau (indiqué par la deuxième flèche), soulignant l’importance des barrières psychologiques – par exemple, la fausse cassure à 150 $ le 6 septembre.

Les analystes de TipRanks prévoient un objectif de cours moyen de 258 $ pour COIN au cours des 12 prochains mois, avec 7 analystes sur 15 évaluant l’action comme un achat.

Selon TipRanks, les analystes prévoient que l’objectif de cours moyen de JPMorgan atteindra 228 dollars au cours des 12 prochains mois.

FXOuvert propose des spreads à partir de 0,0 pips et des commissions à partir de 1,50 $ par lot. Profitez du trading sur les plateformes de trading MT4, MT5, TickTrader ou TradingView !

Cet article représente l’opinion des sociétés opérant sous le FXOuvert marque uniquement. Il ne doit pas être interprété comme une offre, une sollicitation ou une recommandation concernant les produits et services fournis par les sociétés opérant sous le Marque FXOpenet cela ne doit pas non plus être considéré comme un conseil financier.

Le sujet et le contenu de cet article n’engagent que l’auteur. FinanceFeeds n’assume aucune responsabilité légale quant au contenu de cet article et celui-ci ne reflète pas le point de vue de FinanceFeeds ou de sa rédaction.