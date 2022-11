Les actions de cloud se sont écrémées alors que la Fed indique que d’autres hausses de taux sont à venir

Mercredi, les investisseurs ont pilonné les actions de logiciels cloud, craignant que les taux d’intérêt n’augmentent plus longtemps que prévu.

Au départ, les actions ont augmenté lorsque la Réserve fédérale a annoncé qu’elle augmenterait son taux de référence de 75 points de base. Mais après que Powell a commencé à parler lors de la conférence de presse de la banque centrale, les actions ont inversé leurs gains et sont tombées à des creux de session.

Jerome Powell, président de la Réserve fédérale, a déclaré que les données montraient que le “niveau ultime” des taux serait plus élevé que ce que la banque centrale américaine avait prévu.

Les actions cloud ont été particulièrement sensibles à la hausse des taux, car les investisseurs préfèrent détenir des actions avec des bénéfices actuels plus élevés qui dépendent moins de la croissance future. Bill.com , Twilio et Nuageux chacun a perdu 10% de sa valeur mercredi et est en baisse d’au moins 53% jusqu’à présent cette année.

En 2022, les banquiers centraux aux États-Unis et à l’étranger ont relevé les taux à plusieurs reprises pour éviter la hausse rapide des prix des aliments, de l’énergie et d’autres biens. Pour les entreprises qui versent des dividendes en espèces aux investisseurs, telles que IBM qui est la seule action technologique à grande capitalisation en hausse pour l’année, le risque est plus faible.

Mais pour les entreprises qui perdent de l’argent – et de nombreux stocks de cloud ne sont pas rentables – le calcul est complètement différent. Les évaluations découlent de la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs. Des taux d’intérêt plus élevés impliquent des flux de trésorerie plus faibles.

Lorsque les taux d’intérêt étaient bas, en particulier lors de l’apparition de Covid-19 au début de 2020, la popularité des logiciels cloud a explosé et les actions ont grimpé en flèche. Les revenus des entreprises à forte croissance ont doublé ou même triplé d’une année sur l’autre. Mais le sentiment a changé.

Une jauge des stocks de cloud, le WisdomTree Cloud Computing Fund, est désormais en baisse de 51 % pour 2022, contre une hausse de 110 % en 2020. Le S&P 500 est en baisse de 21 % cette année.

Mercredi, le fonds WisdomTree a chuté de 7,5%, la plus forte baisse depuis juin. L’indice Nasdaq Composite, à forte composante technologique, a chuté de 3,4 %, tandis que le S&P 500 a baissé de 2,5 %.

Le plus grand perdant était ZoomInfo , un fournisseur de données pour les vendeurs et autres travailleurs. Henry Schuck, fondateur et PDG de ZoomInfo, a déclaré mardi que malgré une croissance des revenus de 46 % d’une année sur l’autre, la société a rencontré des difficultés liées aux conditions macroéconomiques.

“Alors que nous avancions au cours du troisième trimestre, nous avons commencé à constater une pression macroéconomique accrue sur les transactions, entraînant une augmentation du niveau d’examen des transactions et un allongement supplémentaire des cycles de vente”, a déclaré Schuck lors d’une conférence téléphonique avec des analystes mardi. “Comme cela a commencé très tard au cours du trimestre, cela n’a eu qu’un impact modeste sur les résultats du troisième trimestre. Cette tendance à l’allongement s’est poursuivie au quatrième trimestre, et nous prévoyons qu’elle aura un impact sur la croissance à court terme.”

FouleStrike , Qualtrics et d’autres actions de logiciels cloud ont fait état d’un examen plus approfondi des transactions ces derniers mois.

Mercredi éditeur de logiciels de ressources humaines Paycom a annoncé son 33e trimestre consécutif de rentabilité. L’action a encore chuté d’environ 8 % lors de la vente massive de mercredi.

