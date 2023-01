Les actions de Citigroup glissent après avoir annoncé une baisse de 21% de ses bénéfices au quatrième trimestre

Citigroup a déclaré avoir identifié la cause du crash du flash et corrigé l’erreur “en quelques minutes”.

Citigroup a déclaré que le bénéfice net du quatrième trimestre avait diminué de plus de 21% par rapport à il y a un an, les baisses des services bancaires d’investissement ayant éclipsé le bénéfice de la hausse des taux d’intérêt. La banque a également déclaré qu’elle mettait de côté plus d’argent pour les pertes de crédit.

Les actions ont chuté de 2,6% en début de séance.

Voici les chiffres du quatrième trimestre par rapport à ce que Wall Street attendait :

Bénéfice net : 2,5 milliards de dollars contre 3,2 milliards de dollars il y a un an.

Bénéfice : 1,10 $ par action, hors certains désinvestissements. (Il n’était pas clair si cela était comparable à l’estimation de 1,14 $ par action des analystes.)

Chiffre d’affaires : 18,01 milliards de dollars de revenus, supérieurs aux 17,9 milliards de dollars attendus des analystes interrogés par Refinitiv.

Revenu net d’intérêts : 13,27 milliards de dollars, au-dessus des 12,7 milliards attendus par les analystes, selon StreetAccount

Revenus de négociation : revenu fixe de 3,16 milliards de dollars, au-dessus des attentes. Les échanges d’actions se sont chiffrés à 789 millions de dollars, en deçà des attentes.

Provision pour pertes sur créances : 1,85 milliard de dollars contre 1,79 milliard de dollars attendus par les analystes interrogés par StreetAccount.

Les efforts de redressement de Jane Fraser chez Citigroup se sont heurtés à des inquiétudes concernant un ralentissement économique mondial et alors que les banques centrales du monde entier luttent contre l’inflation. Comme le reste du secteur, Citigroup est également confronté à une forte baisse des revenus de la banque d’investissement, en partie compensée par une augmentation attendue des résultats commerciaux au cours du trimestre.

JPMorgan, Bank of America et Wells Fargo ont également annoncé leurs résultats vendredi. JPMorgan a dépassé les estimations des analystes pour le trimestre et a déclaré qu’il considérait désormais une légère récession comme scénario de base pour 2023. Bank of America a également dépassé les attentes de Wall Street, la hausse des taux d’intérêt compensant les pertes de la banque d’investissement.

Wells Fargo les actions ont chuté, cependant, après que la banque a annoncé que les bénéfices avaient chuté au dernier trimestre en raison d’un règlement récent et de l’augmentation des réserves de la banque dans un contexte de faiblesse économique.

