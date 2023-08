Les actions de China Evergrande plongent alors que les échanges reprennent après 17 mois

NANJING, CHINE – 18 AOÛT 2023 – Une photo aérienne montre un quartier résidentiel d’Evergrande à Nanjing, dans la province du Jiangsu, en Chine orientale, le 18 août 2023. (Photo de Costfoto/NurPhoto via Getty Images)

Actions du promoteur immobilier le plus endetté au monde Groupe Evergrande Chine a plongé jusqu’à 87 % à son ouverture lundi, se négociant pour la première fois depuis le 21 mars 2022.

En juin, Evergrande disposait d’un actif total de 1 740 milliards de yuans, dont un total de trésorerie, d’équivalents de trésorerie et de liquidités soumises à restrictions de 13,4 milliards de yuans.

Evergrande a fait défaut en 2021 et a annoncé un programme de restructuration de la dette offshore en mars, après avoir eu du mal à terminer les projets et à rembourser les fournisseurs et les prêteurs.

Plus tôt cette année, la société a enregistré une perte combinée de 81 milliards de dollars dans son rapport sur les résultats, attendu depuis longtemps.

Les pertes nettes pour 2021 et 2022 étaient respectivement de 476 milliards de yuans et 105,9 milliards de yuans, en raison des dépréciations de propriétés, de la restitution des terres, des pertes sur les actifs financiers et des coûts de financement, a indiqué la société.

En 2020, avant que l’entreprise ne fasse défaut, Evergrande a enregistré un bénéfice net de 8,1 milliards de yuans.