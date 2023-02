Les actions de ces annonceurs du Super Bowl ne se sont pas si bien comportées

Les fans des Patriots de la Nouvelle-Angleterre éclatent alors que la passe de Russell Wilson des Seahawks de Seattle est interceptée sur la ligne de but pour assurer la victoire des Patriots de la Nouvelle-Angleterre en Super W 49.

Dans un paysage médiatique fragmenté, des événements comme le Super Bowl sont prisés par les annonceurs pour l’exposition qu’ils offrent.

Plus de 100 millions de personnes devraient se connecter ce dimanche lorsque les Eagles de Philadelphie affronteront les Chiefs de Kansas City. Beaucoup qui regardent le match seront tout aussi attentifs aux publicités qu’à l’action sur le terrain. Ces publicités sont une institution en soi, les publicités générant des conversations pendant des semaines et des jours après le grand match. Les consommateurs se souviendront peut-être des publicités bien conçues du Super Bowl des années après leurs débuts.

Mais capturer ces globes oculaires a un coût élevé. Cette année, les entreprises paient environ 7 millions de dollars pour un spot de 30 secondes – et ce n’est que pour le temps d’antenne. Ajoutez à cela le coût d’embauche du talent nécessaire pour produire l’annonce, et les coûts grimpent encore plus haut.