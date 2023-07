Les actions de Carvana bondissent de plus de 20% sur un accord visant à réduire la dette de 1,2 milliard de dollars

Carvana a conclu un accord de restructuration de la dette qui réduira l’encours total de la dette du détaillant de voitures d’occasion de plus de 1,2 milliard de dollars, la société dit mercredi.

Carvana a déclaré que l’accord éliminera plus de 83% de ses échéances de billets non garantis en 2025 et 2027 et réduira ses charges d’intérêts en espèces requises de plus de 430 millions de dollars par an pour les deux prochaines années.

Les actions de la société ont bondi de plus de 20% dans les échanges avant commercialisation mercredi après avoir baissé d’environ 7% avant l’annonce. Les actions de Carvana cette année sont passées d’environ 4 dollars par action pour commencer l’année à environ 40 dollars à la clôture de mardi. C’est encore environ 90% de moins que le sommet historique de l’action de près de 377 $ atteint en août 2021.

« Cette transaction augmente considérablement notre flexibilité financière en réduisant notre dette totale, en prolongeant les échéances et en réduisant les intérêts débiteurs à court terme alors que nous continuons à exécuter notre plan visant à générer une rentabilité significative et à reprendre la croissance », a déclaré le directeur financier de Carvana, Mark Jenkins, dans un communiqué. .

Carvana a déclaré que son accord de restructuration couvrait environ 5,2 milliards de dollars d’obligations senior non garanties et incluait Apollo Global Management, son plus grand détenteur d’obligations. Selon les termes de l’accord, les créanciers recevront de nouveaux billets garantis. La nouvelle dette viendra également à échéance plus tard que les anciens billets.

La dette de Carvana avant l’accord était d’environ 8,5 milliards de dollars, dont 5,7 milliards de dollars, ou 74,5%, en billets non garantis.

La société travaille sur un tel accord depuis plus d’un an alors que l’action est tombée en chute libre en raison d’un lourd endettement et d’une mauvaise gestion pendant la pandémie de coronavirus.

L’accord a été annoncé en collaboration avec la société résultats du deuxième trimestre. Voici ce que l’entreprise a rapporté.

Perte par action : 55 cents contre une perte attendue de 1,15 $ par action, selon les estimations moyennes des analystes compilées par Refinitiv.

55 cents contre une perte attendue de 1,15 $ par action, selon les estimations moyennes des analystes compilées par Refinitiv. Revenu: 2,97 milliards de dollars contre 2,59 milliards de dollars attendus, selon Refinitiv.

La société a déclaré une perte nette de 105 millions de dollars, ou 55 cents par action. C’est une amélioration par rapport à la perte nette de 439 millions de dollars, ou 2,35 dollars par action, enregistrée il y a un an.

Les revenus de 2,97 milliards de dollars étaient cependant en baisse par rapport à 3,88 milliards de dollars il y a un an.

Le bénéfice brut total par unité de la société, ou GPU, qui est étroitement surveillé par les investisseurs, était de 6 520 $ au deuxième trimestre, soit une augmentation de 94 % par rapport à l’année précédente et dépassant de 27 % le meilleur trimestre précédent de la société.

« Notre solide exécution a fondamentalement amélioré l’entreprise et, combinée à l’accord d’aujourd’hui avec les porteurs de billets qui réduit nos charges d’intérêts en espèces et l’encours total de la dette, nous donne une grande confiance que nous sommes sur la bonne voie pour mener à bien notre plan en trois étapes et revenir à croissance, » PDG de Carvana, Ernie Garcia dit dans un communiqué.

Carvana a déclaré un bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement de 155 millions de dollars, contre une perte de 216 millions de dollars un an plus tôt.