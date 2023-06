Les actions de Carvana augmentent après que la société ait augmenté ses prévisions au deuxième trimestre

Les dernières prévisions de Carvana en mai prévoyaient un BAIIA ajusté positif et un bénéfice brut ajusté par part de 5 000 $ au deuxième trimestre.

Carvana a déclaré qu’elle s’attend également à ce que son bénéfice brut par unité, ou GPU, soit supérieur à 6 000 dollars au deuxième trimestre. Ce serait un nouveau record pour l’entreprise et une augmentation de plus de 60 % par rapport au deuxième trimestre 2022.

Carvana a déclaré qu’elle prévoyait désormais de déclarer un bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement, ou EBITDA, de plus de 50 millions de dollars au deuxième trimestre de 2023. Les analystes de Wall Street interrogés par FactSet s’attendaient à ce que la société atteigne à peu près le seuil de rentabilité. base.

Les actions de la société ont connu une forte hausse pendant la pandémie, les acheteurs se tournant vers des sources en ligne pour les voitures d’occasion. L’entreprise a beaucoup emprunté pour répondre à la demande, mais elle s’est retrouvée dans une situation difficile l’année dernière, alors que les taux d’intérêt ont commencé à augmenter et que les prix des voitures d’occasion ont baissé. Il a répondu par un effort agressif de réduction des coûts.

L’action de Carvana a chuté d’environ 98 % en 2022, mais a regagné du terrain ces derniers mois : jusqu’à la clôture de mercredi, elle était en hausse d’environ 227 % depuis le début de 2023.

« La concentration constante de l’équipe sur la rentabilité a entraîné des économies et des gains d’efficacité importants, et ce travail se poursuivra alors que nous poursuivons l’exécution de notre plan », a déclaré jeudi le PDG Ernie Garcia dans un communiqué. « Nos progrès continuent d’avoir un impact positif sur l’entreprise encore plus rapidement que prévu. »