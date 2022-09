Les actions de Carnival chutent en raison de la flambée des coûts, entraînant une baisse des stocks de croisière

Les actions de Carnival sont tombées en dessous de leurs creux pandémiques vendredi après que la société de croisière a publié des résultats du troisième trimestre qui ont révélé des coûts plus élevés associés à l’inflation, aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement et au maintien des protocoles de santé et de sécurité.

Les actions de Carnival ont baissé d’environ 20% en fin de matinée. L’action est tombée à un creux de 52 semaines de 7,01 $ plus tôt dans la session, en dessous des creux de chute pandémique de l’action en avril 2020, lorsque les actions s’échangeaient autour de 7,80 $ en intrajournalier.

Si les pertes de vendredi se maintiennent, cela réduirait de près de 3 milliards de dollars la valeur marchande de Carnival.

Les actions de Norwegian et Royal Caribbean ont également chuté vendredi, en baisse de 14% et 11%, respectivement.

Carnival a annoncé des pertes nettes ajustées de 770 millions de dollars, ou 65 cents par action, sur des revenus de 4,3 milliards de dollars. Les coûts et dépenses d’exploitation ont totalisé 3,4 milliards de dollars au cours du trimestre, contre des coûts de 1,6 milliard de dollars au troisième trimestre de 2021.

Carnival a déclaré que les réservations avaient augmenté de 15 points de pourcentage par rapport au trimestre précédent pour atteindre 84%. Cela se compare à 54% d’occupation au cours de la même période en 2021. Malgré l’assouplissement par les gouvernements des protocoles de l’ère pandémique aux États-Unis et, plus récemment, au Canada, la société prévoit des réservations au quatrième trimestre inférieures aux niveaux de 2019 – à des prix inférieurs.

Les compagnies de croisières dans tous les domaines sont aux prises avec des dettes massives contractées pendant les fermetures de Covid, rendues plus chères par la hausse des taux d’intérêt. Carnival a annoncé vendredi matin 1 milliard de dollars de paiements de principal jusqu’à présent pour 2022 et un total de 9 milliards de dollars dus d’ici 2025.