Les actions de Bed, Bath & Beyond chutent après que l’investisseur Ryan Cohen a révélé son intention de vendre sa participation

Des panneaux marquent un magasin Bed Bath & Beyond à Somerville, Massachusetts.

Les actions de Bed Bath & Beyond ont chuté de plus de 10% dans les échanges prolongés mercredi après que l’investisseur activiste Ryan Cohen a déclaré qu’il avait l’intention de vendre la totalité de sa participation dans le détaillant via sa société RC Ventures.

Selon un formulaire 144 qui a été déposé mercredi auprès de la Securities and Exchange Commission, RC Ventures a l’intention de vendre 9,45 millions d’actions de la société, qui est le montant total qu’il détient dans Bed Bath. Un formulaire 144 agit comme un avis officiel d’une proposition de vente de titres.

Le représentant de RC Ventures et Bed Bath n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC.

L’engouement pour les actions de mèmes a trouvé une nouvelle vie ces dernières semaines, et Bed Bath en a été le principal bénéficiaire. À la clôture de mercredi, le titre avait augmenté de 58 % jusqu’à présent cette année, dépassant facilement le marché dans son ensemble.

Les actions du détaillant de biens de consommation ont augmenté de plus de 300 % en août seulement, avec un volume de transactions important.

L’action a vu la négociation de près de 400 millions d’actions mardi et de 249 millions d’actions supplémentaires mercredi, selon FactSet.

Bed Bath & Beyond a également été de loin le titre le plus mentionné sur la page Wall Street Bets de Reddit au cours de la semaine dernière, selon le fournisseur de données tiers Quiver Quantitative.

—Jesse Pound de CNBC a contribué à ce reportage.

C’est une nouvelle de dernière minute. Veuillez vérifier les mises à jour.