Les actions de Bed Bath & Beyond chutent alors que le détaillant prévoit d’émettre des actions pour rembourser sa dette

Signalisation à l’extérieur d’un magasin de détail Bed Bath & Beyond à New York, le 25 août 2022.

Bain de lit et au-delà a déclaré lundi qu’il émettrait des actions à certains de ses détenteurs d’obligations en échange du remboursement d’une petite partie de sa dette d’environ 1 milliard de dollars.

Les actions de Bed Bath & Beyond ont chuté de plus de 9% à environ 3,60 dollars lundi après l’annonce de la dilution de ses actions. L’action, qui a baissé de plus de 70 % jusqu’à présent cette année, a atteint un nouveau creux de 52 semaines lundi.

En plus de sa montagne de dettes, le détaillant en difficulté a récemment été aux prises avec un remaniement de la direction, des relations tendues avec les fournisseurs et les conséquences d’une frénésie d’actions de mèmes alimentée par l’investisseur activiste Ryan Cohen, qui a ensuite vendu ses actions.

Bed Bath & Beyond a plus d’un milliard de dollars en billets non garantis avec des dates d’échéance réparties sur 2024, 2034 et 2044.

Lundi, Bed Bath & Beyond a dit qu’il émettrait 11,7 millions de dollars en actions pour payer 123 millions de dollars – environ 69 millions de dollars des billets de 2024, 5,8 millions de dollars des billets de 2034 et 48,2 millions de dollars des billets de 2044. Les billets non garantis se sont tous négociés en dessous du pair.

En août, Bed Bath & Beyond a annoncé un nouveau financement par emprunt qui devait lui donner un peu de répit, en particulier avec les fournisseurs.

Le détaillant s’est battu pour reconquérir les clients avant ce qui pourrait être une saison des fêtes décisive.

Plus tôt ce mois-ci, le directeur de la clientèle de la société a démissionné, le dernier d’une liste de changements de direction pour Bed Bath & Beyond. Plus tôt cette année, le conseil d’administration a expulsé le directeur général Mark Tritton et le directeur du marchandisage Joe Hartsig. Pendant ce temps, son directeur comptable a démissionné et la société a éliminé les postes de directeur de l’exploitation et de directeur des magasins. En septembre, le directeur financier Gustabo Arnal s’est suicidé.