Les actions de Bed Bath & Beyond chutent alors que la société met en garde contre des problèmes financiers plus profonds

Bain de lit et au-delà a averti jeudi qu’il avait du mal à attirer des clients et à stimuler les ventes, ce qui contribue à des pertes croissantes et à des problèmes financiers plus profonds pour le détaillant d’articles ménagers en difficulté.

Le détaillant a également publié jeudi une “entreprise en activité”, un avertissement indiquant qu’au cours des prochains mois, il n’aura probablement pas les liquidités nécessaires pour couvrir les dépenses, telles que les contrats de location ou les paiements aux fournisseurs. La société a déclaré qu’elle explorait des options financières, y compris le dépôt de bilan.

Les actions de la société ont chuté de 17% dans les échanges avant commercialisation après Bed Bath a publié les documents financiers.

Parmi ses défis, Bed Bath a déclaré que moins de clients venaient dans ses magasins et son site Web et qu’il avait moins de marchandises à mettre sur ses étagères.

Les ventes nettes du troisième trimestre fiscal, qui s’est terminé le 26 novembre, devraient être d’environ 1,26 milliard de dollars, une forte baisse par rapport à 1,88 milliard de dollars il y a un an.

Il prévoit une perte nette d’environ 385,8 millions de dollars pour le troisième trimestre, soit une augmentation de près de 40 % des pertes d’une année sur l’autre. Les pertes trimestrielles comprennent une charge de dépréciation d’environ 100 millions de dollars, qui n’a pas été précisée.

La société publiera ses résultats trimestriels complets et tiendra un appel sur les résultats mardi.

