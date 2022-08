Les actions de Bed Bath & Beyond bondissent de près de 60% alors que les mentions sur le babillard montent en flèche

Vue d’un magasin Bed Bath and Beyond à Daly City, en Californie.

Les actions de Bed Bath & Beyond ont bondi de près de 60% lundi alors que les commerçants de mèmes semblaient parier sur le titre malgré tout catalyseur apparent pour le mouvement.

L’action fortement à découvert, qui a chuté de plus de 44% cette année, était le nom le plus recherché sur le forum de discussion de WallStreetBets lundi selon Quiver Quantitatifoù les utilisateurs sous un fil épinglé intitulé “AMC et BBBY Memestock Megathread pour le lundi 8 août 2022” semblaient acheter des actions du stock de détail.

Un utilisateur a déclaré qu’il “avait contracté un prêt de 27 000 dollars, avait fait tapis sur BBY”, ce qu’un modérateur du groupe a semblé confirmer. Un autre utilisateur (TheDude0007) aurait capitalisé sur le pic de BBBY, transformant 45 000 $ en près de 450 000 $ en utilisant des actions ordinaires et des options d’achat.

Bed Bath & Beyond a fait partie de l’engouement pour les actions de mèmes qui a frappé Wall Street ces dernières années et a fait grimper des noms comme GameStop et AMC Entertainment alors que les investisseurs ont acheté des actions et forcé les vendeurs à découvert à tenter de couvrir leurs pertes, créant ce qu’on appelle une “courte pression”. Selon les données de FactSet, un énorme 46% du flottant de l’action est vendu à découvert.

Alors que de nombreux détaillants font face à des consommateurs soucieux de l’inflation et à des stocks excédentaires, Bed Bath & Beyond a eu du mal à inverser la baisse des ventes, à corriger sa stratégie de marchandisage et à récupérer les clients qui ont fui vers ses concurrents – tout en recherchant un nouveau leader après l’annonce du conseil d’administration. fin juin que son PDG Mark Tritton avait quitté l’entreprise.

Dans le même temps, le détaillant d’articles ménagers basé à Union, dans le New Jersey, a également dépensé de l’argent à mesure que ses pertes nettes augmentent. Bien que la société n’ait pas fourni de prévisions, elle a déclaré qu’elle s’attend à ce que les tendances des ventes des magasins comparables s’améliorent après avoir chuté de 24 % d’une année sur l’autre au cours du trimestre terminé le 28 mai.

– Melissa Repko et Jack Stebbins de CNBC ont contribué au reportage