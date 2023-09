Les actions d’Arm Holdings augmentent de 10 % lors de la plus grande introduction en bourse du marché depuis 2021

NEW YORK –

Les actions du concepteur de puces britannique Arm Holdings ont augmenté de 10 % lors de leurs débuts en bourse, dans le cadre de ce qui constitue la plus grande introduction en bourse d’actions depuis près de deux ans.

L’action a ouvert à 56,10 $ US au Nasdaq jeudi après avoir été cotée à 51 $. Le prix d’offre a donné à Arm une valeur marchande de 54,5 milliards de dollars.

La plupart des consommateurs utilisent au moins un produit contenant des puces Arm’s, même si de nombreuses personnes ne connaissent pas l’entreprise elle-même. Sa conception de puce est utilisée dans pratiquement tous les smartphones, la majorité des tablettes et des téléviseurs numériques. Plus récemment, Arm s’est étendu à l’intelligence artificielle, aux appareils intelligents, au cloud computing, au métaverse et à la conduite autonome.

L’offre d’Arm constitue une évolution importante pour le marché des introductions en bourse, qui a vu relativement peu d’entreprises entrer en bourse au cours des deux dernières années. C’est également un moment clé pour l’investisseur technologique japonais Softbank, qui a acquis Arm en 2016, ainsi que pour les banques d’investissement telles que Goldman Sachs, qui ont récemment perçu beaucoup moins de revenus provenant des commissions de souscription et de conseil.

Softbank conservera une participation de près de 90 % dans Arm. Il s’agit de la plus grande introduction en bourse depuis les débuts du constructeur de camions électriques Rivian en novembre 2021, avec une valeur marchande de plus de 66 milliards de dollars.

L’activité d’Arm se concentre sur la conception de puces et sur l’octroi de licences de propriété intellectuelle aux clients, plutôt que sur la fabrication de puces, pour laquelle elle s’appuie sur des partenaires. La société a enregistré un chiffre d’affaires de 2,68 milliards de dollars au cours de son dernier exercice, terminé en mars, et un bénéfice de 524 millions de dollars pour cette période.

Près de 400 entreprises sont devenues publiques en 2021 alors que le marché boursier a rebondi pour une troisième année consécutive, selon le tracker d’introduction en bourse Renaissance Capital. La prolifération des transactions impliquant des sociétés d’acquisition à vocation spéciale, ou SPAC, a contribué à augmenter ce chiffre. Également connues sous le nom de sociétés de chèques en blanc, les SPAC existent uniquement pour acheter une entreprise privée et la rendre publique. Certaines entreprises préfèrent les accords SPAC car les exigences de divulgation sont moindres.

Puis l’année dernière, la Réserve fédérale a rapidement relevé les taux d’intérêt pour lutter contre une inflation élevée et le marché boursier s’est inversé, le S&P chutant de près de 20 % et le Nasdaq composite chutant de plus de 30 %. Les entreprises privées ont hésité à entrer en bourse et le nombre d’introductions en bourse est tombé à 71. Cette année, alors que l’économie fait preuve d’une résilience inattendue, 70 entreprises étaient entrées en bourse début septembre, bien que très peu d’entreprises choisissent d’entrer en bourse via un accord SPAC.

Arm était auparavant une société publique de 1998 à 2016. Le directeur général du groupe SoftBank, Masayoshi Son, a annoncé l’acquisition d’Arm pour 32 milliards de dollars en 2016 en grande pompe, soulignant qu’elle mettait en valeur sa confiance dans le potentiel de l’IoT, ou de la technologie « Internet des objets ».

Softbank a annoncé un accord visant à vendre Arm au fabricant américain de puces Nvidia pour 40 milliards de dollars en 2020, mais l’accord a été annulé l’année dernière en raison d’obstacles réglementaires. À cette époque, Son avait déclaré qu’il s’attendait à ce qu’Arm connaisse une croissance « explosive » à mesure que ses produits seraient utilisés dans les véhicules électriques ainsi que dans les téléphones portables. Après l’échec de l’accord, Son a nommé René Haas au poste de PDG d’Arm. Haas est un vétéran de l’industrie des semi-conducteurs, qui a déjà travaillé chez Nvidia.

Son, qui a fondé SoftBank, est l’une des personnes à succès les plus célèbres du monde des affaires japonais. Il a connu à la fois des victoires et des défaites dans sa gamme d’investissements technologiques, même s’il insiste sur le fait qu’il a eu plus de victoires que d’échecs à long terme. Diplômé de l’Université de Californie à Berkeley, il a découvert le potentiel d’Internet il y a plusieurs décennies.

La chute des introductions en bourse, ainsi que des fusions et acquisitions, a contribué à une baisse des revenus de certaines des institutions les plus réputées de Wall Street, dont Goldman Sachs. Goldman est l’un des principaux souscripteurs de l’introduction en bourse d’Arm, ainsi que d’une offre du service de livraison d’épicerie Instacart, attendue la semaine prochaine.

Kageyama a rapporté de Tokyo.