Les actions d’Apple chutent alors que les analystes estiment que l’iPhone 16 pourrait connaître un démarrage lent

Principaux points à retenir

Les premières données de précommande pour l’iPhone 16 semblent décevantes par rapport au lancement de l’iPhone 15 l’année dernière, ont déclaré plusieurs analystes lundi.

Les différents modèles du nouveau smartphone ont des délais de livraison moyens plus courts sur un certain nombre de marchés clés, ce qui suggère une combinaison de volume de ventes plus faible et d’offre plus élevée.

Les ventes pourraient se tourner vers les modèles Pro et Pro Max, plus chers, ce qui pourrait compenser la baisse du volume des ventes.

Les premiers retours de Wall Street sur la demande pour le dernier iPhone d’Apple suggèrent que les derniers modèles pourraient ne pas s’envoler des étagères.

Analyser les délais de livraison et déterminer si modèles de l’iPhone 16 sera disponible en magasin vendredi comme prévu, ont déclaré lundi plusieurs analystes, les premières indications semblant décevantes pour Apple (AAPL) dernier smartphone.

Les analystes de JP Morgan, Jefferies, Barclays et Bank of America ont déclaré lundi que les précommandes de l’iPhone 16, qui a commencé vendrediLes délais de livraison estimés sont plus courts que ceux des nouveaux iPhone 15 de l’année dernière. Cela est probablement dû à des facteurs tels qu’une offre américaine plus élevée et une demande plus faible, ont déclaré les analystes.

Le volume des ventes semble plus faible, mais davantage de ventes Pro et Pro Max pourraient compenser

Les délais de livraison plus rapides suggèrent un volume de ventes plus faible, mais les analystes de Jefferies ont déclaré que les ventes pourraient se déplacer vers les modèles Pro et Pro Max plus chers, ce qui pourrait aider à compenser le volume global inférieur.

Les analystes ont également déclaré que leurs données montraient une plus grande disponibilité des modèles Pro et Pro Max dans plusieurs villes américaines par rapport à l’année dernière.

« Nous ne pouvons pas exclure qu’Apple ait alloué davantage d’approvisionnement aux États-Unis puisque Apple Intelligence sera disponible en premier là-bas, mais il est peu probable qu’il y ait une augmentation massive car il doit encore répondre à une demande initiale généralement forte sur d’autres marchés majeurs, [including] « La Chine est le pays le plus touché », ont écrit les analystes de Jefferies. « Même ainsi, cela suggère qu’Apple a surestimé la demande aux États-Unis pour ses fonctionnalités d’intelligence artificielle. Ce n’est pas une bonne nouvelle ».

Les analystes étaient largement positifs sur le long terme cycle de mise à niveau de l’iPhone 16 devrait démarrer, surtout une fois que le Les fonctionnalités de l’IA qui étaient au cœur de les événements de lancement sont déployés.

Les actions d’Apple étaient en baisse de près de 3 % lundi après-midi. Le géant de la technologie a également reçu l’approbation de la FDA pour fonction de détection de l’apnée du sommeil dans son tout nouveau système d’exploitation pour smartwatch lundi.

