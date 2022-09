Les actions d’Apple baissent selon le rapport selon lequel la société renonce à ses plans pour augmenter la production de l’iPhone 14

Les actions d’Apple ont chuté d’environ 2,6% dans les échanges avant commercialisation sur un rapport selon lequel la société a dit aux fournisseurs de renflouer les plans d’augmentation de la production d’iPhone 14. La demande pour les nouveaux modèles n’a pas atteint le sommet prévu, selon Bloomberg.

Apple n’aura plus pour objectif d’augmenter la production de 6 millions d’unités au second semestre comme il l’avait prévu, selon le rapport. La société s’efforcera de produire 90 millions d’unités à la place, ce qui correspond à peu près aux prévisions et à la production d’Apple de l’année dernière, selon Bloomberg.

Le rapport a également eu un impact sur les fournitures et les fabricants Apple. Les actions du fabricant de puces clé Taiwan Semiconductor Manufacturing ont également chuté d’environ 2,3 % avant l’ouverture du marché. Les actions de Hon Hai, également connu sous le nom de Foxconn, ont baissé d’environ 2,9 %. Foxconn construit les iPhones d’Apple.

La demande pour l’iPhone 14 Pro est plus élevée que pour les autres nouveaux téléphones, a rapporté Bloomberg, ce qui a conduit au moins un fournisseur Apple à déplacer la capacité de production des modèles de niveau inférieur vers la version premium.

Un représentant d’Apple a refusé de commenter.

