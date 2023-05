Les actions d’American Eagle Outfitters AEO plongent après le rapport sur les résultats

Actions de American Eagle Outfitters a chuté mercredi dans les échanges après les heures normales de bureau, la société ayant abaissé ses perspectives pour l’année entière.

La société a réduit ses prévisions, même si elles correspondaient aux attentes de bénéfices trimestriels de Wall Street et dépassaient les attentes de revenus.

Le détaillant du centre commercial a déclaré qu’il s’attend maintenant à ce que le bénéfice d’exploitation se situe entre 250 et 270 millions de dollars, en dessous de la fourchette de 270 à 310 millions de dollars qu’il avait prévue en mars. Il a déclaré qu’il s’attend à ce que les revenus de l’année entière soient stables ou en baisse à un chiffre, en retard par rapport à la hausse à un chiffre qu’il prévoyait auparavant.

Les actions ont chuté d’environ 14 % à la suite du rapport sur les bénéfices de la société après la clôture du marché.

Voici comment l’entreprise s’est comportée pour la période de trois mois qui s’est terminée le 29 avril par rapport à ce que Wall Street prévoyait, sur la base d’une enquête auprès des analystes de Refinitiv :

Bénéfice par action : 17 cents ajustés contre 17 cents attendus

Revenu : 1,08 milliard de dollars contre 1,07 milliard de dollars attendu

American Eagle, qui comprend sa marque éponyme et la marque Aerie, s’écartait considérablement de son concurrent, Abercrombie & Fitch . Plus tôt mercredi, les actions d’Abercrombie ont grimpé en flèche alors qu’elle affichait un bénéfice surprise et rehaussait ses perspectives, augmentant ainsi l’action d’American Eagle.

American Eagle a perdu ces gains antérieurs, car il a publié ses propres résultats trimestriels après la cloche, y compris la baisse des bénéfices. Le bénéfice net a chuté d’environ 42% à 18,45 millions de dollars, ou 9 cents par action, contre 31,74 millions de dollars, ou 16 cents par action, il y a un an.

Le total des revenus nets a augmenté d’environ 2 % pour atteindre 1,08 milliard de dollars, contre 1,06 milliard de dollars qu’il avait déclaré il y a un an. Le chiffre d’affaires du magasin a augmenté de 5 %. Les revenus numériques ont chuté de 4 %.

Ses marques ont eu des résultats mitigés. Les ventes comparables d’Aerie ont augmenté de 2 %, mais les ventes comparables de la marque éponyme d’American Eagle ont diminué de 2 % par rapport à la même période de l’année précédente.

American Eagle a fait des progrès avec les niveaux de stocks. De nombreux détaillants, dont Cible , Kohl’s et d’autres, se sont retrouvés coincés avec trop de marchandises après que les expéditions se soient bloquées dans la chaîne d’approvisionnement et que les préférences des consommateurs se soient éloignées des catégories qui étaient populaires pendant la pandémie de Covid.

Les stocks ont diminué de 8 % pour s’établir à 625 millions de dollars à la fin du trimestre par rapport à la même période l’an dernier.

Dans un communiqué de presse, le PDG Jay Schottenstein a déclaré que la société souhaitait reconstituer ses marges d’exploitation et rechercher une croissance rentable. Il a déclaré qu’il se concentrait sur « la discipline des stocks, les économies de coûts et l’efficacité dans l’ensemble de l’entreprise », en particulier dans un contexte économique plus difficile.

