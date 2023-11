Les actions d’AMC Entertainment chutent de 10 % suite au projet de vente de nouvelles actions

Les actions d’AMC Entertainment ont chuté de plus de 10 % jeudi après que l’opérateur de la chaîne de cinémas a déposé son intention de vendre pour plus de 350 millions de dollars de nouvelles actions.

Le titre était en baisse de 1,08 $, ou 10,7 %, à 9,01 $ à midi, après avoir atteint un plus bas de 8,02 $ auparavant. Le volume des échanges était plus de deux fois par jour typique. Le titre a clôturé mercredi en baisse de 74% depuis le début de l’année.

AMC a annoncé un troisième trimestre solide après la clôture du marché mercredi, alors que les succès au box-office « Oppenheimer » et « Barbie » ont contribué à faire grimper les revenus de 45 % par rapport à l’été dernier. Le bénéfice de 8 cents par action a largement dépassé les attentes de Wall Street qui prévoyait une perte de 22 cents.

La fréquentation a atteint 73,5 millions au troisième trimestre, la fréquentation trimestrielle la plus élevée pour la chaîne depuis la pandémie de COVID-19.

Mais même si les résultats ont été positifs, la société a également annoncé son intention de vendre davantage d’actions, ce qui pourrait servir à diluer la valeur des actions déjà en circulation.

AMC a déclaré dans un dépôt réglementaire jeudi matin, il travaille avec Citigroup, Barclays Capital, Goldman Sachs et B. Riley Securities pour vendre 350 millions de dollars de nouvelles actions dans le cadre d’offres au marché, ou pour bloquer des transactions avec les banques d’investissement.

La chaîne de cinéma, qui a réalisé un gros score au début du trimestre en cours avec la sortie du film-concert de Taylor Swift, «La tournée des époques» a averti les investisseurs que ses actions étaient volatiles.

“Les fluctuations extrêmes du prix du marché et du volume des transactions de nos actions ordinaires de catégorie A au cours des dernières années ont été accompagnées de rapports faisant état d’un intérêt fort et atypique des investisseurs particuliers, notamment sur les réseaux sociaux et les forums en ligne”, a indiqué la société dans le prospectus déposé. avec l’annonce de la vente.

« Bien que les prix du marché de nos actions ordinaires de catégorie A puissent réagir à l’évolution de notre liquidité, de nos performances opérationnelles et des perspectives et développements concernant notre secteur, nous pensons que la volatilité et nos prix de marché actuels reflètent également la dynamique du marché et des échanges sans rapport avec nos activités sous-jacentes. ou les fondamentaux macroéconomiques ou sectoriels, et nous ne savons pas combien de temps cette dynamique durera », indique le prospectus.

La déclaration faisait référence à l’histoire des actions de la chaîne de cinéma comme au centre de l’engouement pour les « actions mèmes » qui a explosé pendant la pandémie de 2020, au cours de laquelle les investisseurs impliqués dans les médias sociaux ont parié sur certaines actions dans des secteurs en difficulté. AMC a profité des gains résultant de la montée en puissance qui en a résulté pour lever près de 600 millions de dollars en vendant de nouvelles actions appelées unités d’actions privilégiées, surnommées « APE ».

Ces actions privilégiées ont été converties en actions ordinaires en août après l’approbation par les actionnaires d’un plan comprenant un regroupement d’actions, ainsi que la résolution de plusieurs poursuites connexes. La conversion a généré 325 millions de dollars supplémentaires, a déclaré le PDG Adam Aron.