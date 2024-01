Les actions d’AMC Entertainment (AMC) évoluent de -1,46 % : ce que vous devez savoir – 31 janvier 2024

Divertissement AMC (AMC – Rapport gratuit) a clôturé la journée de bourse la plus récente à 4,05 $, en baisse de 1,46 % par rapport à la séance de bourse précédente. Cette variation est inférieure à la perte de 1,61 % du S&P 500 ce jour-là. Ailleurs, le Dow Jones a connu une baisse de 0,82 %, tandis que le Nasdaq, à forte composante technologique, s’est déprécié de 2,23 %.

Le titre de l’exploitant de cinéma a chuté de 32,73 % au cours du mois dernier, derrière le gain de 1,9 % du secteur de la consommation discrétionnaire et le gain de 3,28 % du S&P 500.

Les investisseurs surveilleront avec impatience les performances d’AMC Entertainment lors de la prochaine divulgation de ses résultats. La société devrait déclarer un BPA de -0,63 $, ce qui représente une hausse de 55 % par rapport au trimestre correspondant de l’année précédente. Pendant ce temps, la dernière estimation consensuelle prévoit que les revenus s’élèveront à 1,1 milliard de dollars, soit une augmentation de 11,17 % par rapport au même trimestre de l’année précédente.

Il est également important de noter les récents changements apportés aux estimations des analystes pour AMC Entertainment. Ces révisions contribuent à montrer la nature en constante évolution des tendances commerciales à court terme. Par conséquent, des modifications positives des estimations signifient l’optimisme des analystes quant aux activités et à la rentabilité de l’entreprise.

Des recherches empiriques indiquent que ces révisions des estimations ont une corrélation directe avec la performance imminente des cours des actions. Pour utiliser cela, nous avons créé le Zacks Rank, un modèle exclusif qui intègre ces changements d’estimation et fournit un système de notation fonctionnel.

Le système Zacks Rank va du n°1 (achat fort) au n°5 (vente forte). Il a un historique de réussite remarquable et audité par un audit externe, avec des actions n°1 offrant un rendement annuel moyen de +25 % depuis 1988. Au cours des 30 derniers jours, l’estimation du BPA du consensus Zacks a connu un état inchangé. À l’heure actuelle, AMC Entertainment possède un classement Zacks de n°4 (vente).

L’industrie des services de loisirs et de loisirs fait partie du secteur de la consommation discrétionnaire. Cette industrie a actuellement un classement Zacks de 112, ce qui la place dans le top 45 % des plus de 250 industries.

Le classement Zacks Industry évalue la vigueur de nos groupes industriels spécifiques en calculant le classement Zacks moyen des actions individuelles incorporées dans les groupes. Nos recherches montrent que les 50 % d’industries les mieux notées surpassent la moitié inférieure d’un facteur de 2 à 1.

