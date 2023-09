Les actions d’AMC chutent alors qu’elle annonce son intention de vendre des actions supplémentaires

On s’attendait généralement à ce qu’AMC vende des actions supplémentaires après la conversion réussie des actions privilégiées APE en actions ordinaires d’AMC en août. Cela faisait suite au règlement d’un procès s’opposant à cette décision.

La chaîne de cinéma a vendu des millions d’actions ordinaires ces dernières années après être devenue l’une des actions dites mèmes populaires auprès des commerçants de détail. Les ventes ont aidé AMC à se stabiliser après que la pandémie de Covid ait effectivement stoppé l’activité cinématographique.

Cependant, AMC a épuisé son allocation d’actions et avait besoin de l’approbation des actionnaires pour en émettre davantage. La société a émis les actions privilégiées APE dans le cadre d’une stratégie visant à modifier sa structure de vote d’entreprise et à obtenir l’approbation des actionnaires pour vendre des actions ordinaires supplémentaires.

AMC a déclaré mercredi dans son dossier qu’elle vendrait les nouvelles actions par le biais d’offres « au marché », sans délai précis. Citigroup, Barclays, B. Riley Securities et Goldman Sachs sont répertoriés comme agents commerciaux dans le dossier.

L’industrie cinématographique américaine reste en dessous des niveaux d’avant la pandémie, et les grèves en cours à Hollywood ont assombri la liste des sorties pour le reste de 2023 et 2024. AMC et la pop star Taylor Swift ont annoncé la semaine dernière que la chaîne de cinéma servirait de distributeur pour un film. film-concert de The Eras Tour qui sortira en octobre.