Les actions d’AMC bondissent à nouveau alors que la chaîne de théâtre vend de nouvelles actions à un investisseur

L’AMC Empire 25 près de Times Square est ouvert alors que les cinémas de New York rouvrent pour la première fois en un an après l’arrêt du coronavirus, le 5 mars 2021.

Les actions d’AMC Entertainment ont de nouveau bondi mardi après que la chaîne de théâtre a vendu plus de 8 millions d’actions à une société d’investissement, la dernière d’une série d’augmentations de capital pour la société en difficulté devenue meme stock.

AMC a déclaré dans un dépôt de titres qu’elle avait levé 230,5 millions de dollars grâce à une vente d’actions à Mudrick Capital Management. La société a déclaré qu’elle utiliserait les fonds pour des acquisitions potentielles, la modernisation de ses théâtres et le désendettement de son bilan.

Les actions ont augmenté de 7% dans le commerce avant commercialisation.

Les activités d’AMC ont été effectivement arrêtées pendant la pandémie, avec des salles de cinéma fermées dans la plupart des pays pendant des mois et de grands studios retardant les sorties pendant la pandémie. Cependant, le titre est devenu un favori des commerçants sur Reddit et a connu des fluctuations sauvages ces derniers mois.

Les actions ont doublé la semaine dernière sur un volume incroyablement élevé alors que l’activité spéculative des commerçants de détail tirée par le babillard électronique a de nouveau augmenté.

La société a profité de ces flambées de prix en vendant des actions supplémentaires pour lever des liquidités. Le stock est en hausse de plus de 1 000% depuis le début de l’année.

«Étant donné qu’AMC lève des centaines de millions de dollars, il s’agit d’un résultat extrêmement positif pour nos actionnaires», a déclaré Adam Aron, PDG et président d’AMC dans un dossier. « Cela a été réalisé grâce à l’émission de seulement 8,5 millions d’actions, représentant moins de 1,7% de notre capital-actions émis et seulement une petite partie de notre volume de négociation quotidien typique. »

AMC a une dette d’environ 5 milliards de dollars et devait reporter 450 millions de dollars de remboursements de location alors que ses revenus se tarissaient en grande partie pendant la pandémie de coronavirus en cours. Les cinémas ont été fermés pendant plusieurs mois pour aider à arrêter la propagation du virus, et lorsque la société a rouvert ses portes, peu de consommateurs se sont sentis à l’aise pour assister aux projections et les studios de cinéma ont retenu les nouvelles versions.

Aujourd’hui, alors que les taux de vaccination continuent d’augmenter et que le nombre de cas de coronavirus diminue, la confiance des consommateurs dans le retour au cinéma a augmenté. Sans oublier que les studios publient enfin de nouveaux contenus.

Au cours du week-end, « A Quiet Place Part II » de John Krasinski, la suite de son blockbuster de 2018, a récolté 48,4 millions de dollars vendredi, samedi et dimanche, la plus haute récolte de trois jours de toute sortie de film pendant la pandémie.

Pour le week-end complet de quatre jours du Memorial Day, le box-office nord-américain a totalisé près de 100 millions de dollars en ventes de billets.

Pourtant, alors que les recettes initiales au box-office sont prometteuses, les éléments fondamentaux de l’activité cinématographique ont changé au cours de la dernière année, notamment la capacité des salles de cinéma, les dates de sortie partagées avec les services de streaming et le nombre de jours de lecture des films dans les salles.

– Avec le reportage de Sarah Whitten.