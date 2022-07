Les actions d’Amazon se redressent après un solide deuxième trimestre et des prévisions

Les actions d’Amazon ont bondi de plus de 12% vendredi, un jour après que la société ait enregistré des revenus du deuxième trimestre plus forts que prévu et donné des prévisions optimistes.

Les ventes pour les trois mois terminés en juin ont augmenté de 7% pour atteindre 121,23 milliards de dollars, ce qui était supérieur aux 119,09 milliards de dollars attendus par Wall Street. Il s’agit du troisième trimestre consécutif de croissance annuelle à un chiffre des revenus d’Amazon.

Les prévisions d’Amazon pour le troisième trimestre suggèrent que la croissance pourrait réaccélérer, entre 13% et 17%. La société a déclaré qu’elle prévoyait des revenus ce trimestre de 125 à 130 milliards de dollars, tandis que les analystes s’attendaient à des ventes de 126,4 milliards de dollars, selon Refinitiv.

Amazon et Apple ont annoncé des résultats optimistes dans une saison des résultats par ailleurs sombre pour les entreprises technologiques. La société mère de Facebook Meta, Alphabet et Microsoft ont tous annoncé des résultats décevants pour le trimestre, alors que l’inflation, élevée depuis des décennies, la hausse des taux d’intérêt et d’autres pressions macroéconomiques ont pesé sur leurs activités.

Wall Street a applaudi le rapport sur les résultats d’Amazon, un analyste qualifiant le géant du commerce électronique de “port dans la tempête macro”, car il semble jusqu’à présent résister à de nombreux vents contraires qui défient ses pairs technologiques.

“Dans l’ensemble, Amazon a fourni aux investisseurs des bénéfices très nets au 2ème trimestre, au milieu d’une extrême volatilité des bénéfices liée à la macro dans l’ensemble de la technologie”, ont écrit vendredi les analystes de la Deutsche Bank dirigés par Lee Horowitz dans une note aux clients. La société, qui maintient une cote d’achat sur les actions Amazon, a relevé son objectif de prix à 175 $ contre 155 $.

Plusieurs analystes ont déclaré que les résultats indiquaient qu’Amazon progressait sur les vents contraires des coûts qui ont exercé une pression sur l’entreprise au cours des derniers trimestres. Amazon a dû faire face à des coûts élevés liés à la main-d’œuvre, à la chaîne d’approvisionnement, à l’énergie et au transport, ainsi qu’à la pandémie de Covid-19, entre autres facteurs. Le PDG Andy Jassy a déclaré jeudi que la société continuait de travailler sur “les coûts les plus contrôlables”.

“Avec un événement Prime Day de 2 jours réussi en juillet et la gestion [management] discutant des problèmes de demande finale dans ses activités principales, nous pensons qu’Amazon est bien positionné pour produire un récit de forte croissance des revenus au 2S’22 [the second half of 2022]”, ont déclaré vendredi les analystes de Goldman Sachs, dirigés par Eric Sheridan, dans une note de recherche. La société a maintenu sa note d’achat sur les actions.

