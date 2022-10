Les actions d’Amazon plongent de 19% alors que le géant du commerce électronique révèle de faibles prévisions de ventes

Amazon.com a déclaré que les coûts pourraient éviscérer ses bénéfices pour le trimestre en cours, car le marketing des premières vacances ne fait pas grand-chose pour stimuler la croissance des ventes et les dépenses de main-d’œuvre et de livraison continuent de gonfler.

Les actions ont chuté de 19 pour cent après les heures de négociation à un peu plus de 90 $ US par action à la bourse Nasdaq à New York, contre plus de 110 $ auparavant. Il y a moins d’un an, ces actions coûtaient plus de 180 $ chacune.

Mais c’était avant que l’entreprise ne soit emportée par une vente d’actions dans des entreprises technologiques qui étaient les chouchous des investisseurs au début de la pandémie, mais qui voient maintenant leurs activités bouleversées.

Face à une inflation élevée et à une baisse de la demande des consommateurs, le nouveau PDG Andy Jassy s’est empressé de contrôler les coûts dans la vaste gamme d’entreprises d’Amazon.

Pendant des mois, le détaillant en ligne a ralenti les ouvertures d’entrepôts et s’est abstenu de pourvoir certains postes vacants. Il a annoncé qu’il fermerait son service de soins de santé virtuels d’ici la fin de l’année, et il réduit un effort tant vanté pour livrer des marchandises via de petites voitures de trottoir autonomes.

Vente massive de technologies

Ses pairs ont vu peu de points positifs. Dans le secteur de la vente au détail, les ventes en ligne aux États-Unis devraient augmenter à leur rythme le plus lent depuis des années cette saison des fêtes. Les résultats de l’industrie technologique ont été tout aussi médiocres cette semaine, des entreprises comme Google, Microsoft et Meta ayant toutes déçu les investisseurs avec leurs résultats financiers, ajoutant aux craintes de récession.

Amazon a déclaré que son bénéfice d’exploitation s’élevait à 2,5 milliards de dollars au cours du trimestre, soit environ la moitié de ce qu’il était l’an dernier. Tout cela provenait de la division AWS de l’entreprise, l’activité principale de commerce électronique perdant de l’argent.

Dans un communiqué, Jassy a déclaré: “Il se passe évidemment beaucoup de choses dans l’environnement macroéconomique, et nous équilibrerons nos investissements pour être plus rationalisés sans compromettre nos principaux paris stratégiques à long terme.”

Amazon a recherché des revenus plus élevés partout. Il a augmenté les frais de son club de livraison rapide Prime jusqu’à 43% par an en Europe ce trimestre. Il a imposé une surtaxe sur le carburant et l’inflation à certains commerçants et, pour la première fois, il n’y a pas eu un, mais deux événements de vente fondamentaux en un an: Prime Day en juillet et Prime Early Access Sale ce mois-ci.

Ces efforts pourraient ne pas payer. Les ventes nettes d’Amazon étaient de 127 milliards de dollars au troisième trimestre se terminant le 30 septembre, juste en deçà de ce que les analystes attendaient.

Et pour le trimestre des fêtes, le plus grand détaillant en ligne au monde prévoit des ventes nettes comprises entre 140 et 148 milliards de dollars. Les analystes tablaient sur 155,15 milliards de dollars. Son bénéfice d’exploitation pour cette période pourrait être aussi bas que 0 $, a averti la société.