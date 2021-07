Les actions d’Amazon glissent après des bénéfices décevants

Les actions d’Amazon ont chuté de plus de 7% en début de séance vendredi après que la société a annoncé jeudi des résultats décevants du deuxième trimestre et donné de faibles prévisions pour le trimestre en cours, suggérant que la récente dynamique alimentée par la pandémie ralentit.

L’action est en bonne voie pour sa pire journée depuis le 12 mars 2020, lorsqu’elle a plongé de 7,92 %.

Amazon a averti qu’il s’attend à voir une croissance plus lente se poursuivre au cours des prochains trimestres, car il effectue des comparaisons difficiles d’une année sur l’autre avec son activité pendant les blocages de Covid-19.

De nombreux consommateurs ont évité les magasins physiques afin d’empêcher la propagation du virus et ont afflué vers les détaillants numériques comme Amazon pour les biens essentiels et non essentiels pendant la pandémie. Au cours des derniers mois, l’économie a continué de rouvrir, repoussant certains acheteurs dans les magasins, tout en dépensant davantage pour les voyages et autres services.

Les investisseurs ont reconnu que le ralentissement de la croissance mettra les actions d’Amazon sous pression à court terme, mais plusieurs analystes ont déclaré qu’ils restaient convaincus que le commerce électronique dans son ensemble continuerait de croître, profitant ainsi à Amazon.

« AMZN a déclaré des revenus et [operating income] qui étaient de 2% et 1% inférieurs au consensus et guidés au 3e trimestre ci-dessous », a écrit vendredi l’analyste de Barclays Ross Sandler dans une note aux clients. de la flambée pandémique s’avère difficile pour de nombreuses entreprises, et malgré la décélération, AMZN continue d’ajouter des membres principaux et de gagner des parts de commerce électronique. Cette impression ne fera pas dérailler l’affaire du taureau à long terme [Amazon Web Services] et la vente au détail, mais cela signifie probablement que nous sommes dans une fourchette pour les prochains mois jusqu’à ce qu’un catalyseur émerge. »

Dans une note séparée aux clients, les analystes de Baird ont écrit : « nous n’aimons jamais voir un raté ». Mais ils ont souligné que les résultats supérieurs d’Amazon dans d’autres segments plus rentables comme la publicité, l’informatique en nuage et les services d’abonnement étaient la vedette « la plus notable » dans les bénéfices de l’entreprise.

« C’est le modèle quasi-récurrent que nous avons souligné comme méritant un multiple plus élevé », a déclaré l’analyste de Baird Colin Sebastian.

L’action Amazon est en hausse de plus de 3% depuis le début de l’année. Le S&P 500 a augmenté d’environ 18,6% au cours de la même période.