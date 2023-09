Les actions d’Amazon et de Google sont toujours achetées, malgré les poursuites judiciaires

Jim Cramer de CNBC a partagé mardi ses opinions sur deux poursuites antitrust impliquant des géants de la technologie Amazone et Alphabet – propriété de Google, affirmant qu’aucune des deux sociétés ne constitue un véritable monopole.

Le ministère de la Justice a intenté une action contre Google, alléguant que l’entreprise avait violé la loi anti-monopole par le biais d’accords avec des fabricants de téléphones mobiles et de navigateurs, notamment un contrat de plusieurs milliards de dollars avec Google. Pomme – pour que son moteur de recherche soit le moteur de recherche par défaut pour les consommateurs.

« Je suis sûr que Google et Amazon aimeraient devenir de véritables monopoles, et ils ont peut-être été des concurrents très coriaces, mais aucun d’eux n’a ce genre d’échelle », a déclaré Cramer.

Cramer a soutenu que Google a un concurrent puissant dans Microsoft et son moteur de recherche Bing. Il a ajouté qu’Apple avait accepté l’accord avec Google parce que les consommateurs préféraient son moteur de recherche. Le dirigeant d’Apple, Eddy Cue, a présenté un cas similaire dans son témoignage de mardi.

La Federal Trade Commission a intenté une autre action en justice antitrust contre Amazon, alléguant que l’entreprise utilisait son « pouvoir de monopole » pour gonfler les prix, dégrader la qualité des produits pour les consommateurs et éradiquer la concurrence. Encore une fois, Cramer a souligné la préférence du consommateur pour l’entreprise, en ce qui concerne cet argument.

« Une fois de plus, le consommateur adore Amazon. C’est pourquoi l’entreprise compte des dizaines de millions d’abonnés Amazon Prime », a-t-il déclaré. « Il y a tellement d’autres sites et tellement de commerce en dehors d’Amazon que celui-ci, comme Alphabet, a peut-être décidé d’essayer de monopoliser, mais lui non plus ne peut honnêtement pas être qualifié de monopole. »

Malgré le litige en cours, Cramer a déclaré qu’il pensait que les deux actions afficheraient de bons résultats.

Correction : Jim Cramer a partagé mardi ses opinions sur les affaires antitrust de Big Tech. Une version antérieure avait mal indiqué le jour.

Avertissement Le CNBC Investing Club Charitable Trust détient des actions d’Amazon, d’Alphabet et d’Apple.