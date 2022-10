Les actions d’Amazon chutent de 9% au plus bas depuis avril 2020 sur de faibles prévisions

Amazone les actions ont plongé de plus de 9% vendredi, un jour après que la société a prévu que les ventes au cours du trimestre des vacances seraient bien en deçà des attentes.

Les actions d’Amazon ont réduit certaines pertes de vendredi matin, lorsque l’action était en baisse d’environ 50 % par rapport à ses sommets, ce qui a entraîné une baisse d’environ 940,8 milliards de dollars de la valeur d’Amazon.

La société a déclaré jeudi que les revenus se situeraient entre 140 et 148 milliards de dollars au cours de la période de trois mois se terminant l’année, ce qui était bien en deçà des estimations consensuelles de 155,15 milliards de dollars, selon Refinitiv.

Les revenus du troisième trimestre se sont élevés à 127,10 milliards de dollars, en hausse de 15 % d’une année sur l’autre, mais légèrement inférieurs aux 127,46 milliards de dollars attendus par Wall Street. L’activité cloud d’Amazon a enregistré un taux de croissance des revenus de 27,5 % pour le trimestre, soit la croissance la plus lente depuis 2014, lorsque la société a commencé à publier les résultats d’AWS.

Les résultats ont couronné une semaine de revenus mouvementée pour Big Tech, où Amazon, Alphabet , Méta et Microsoft toutes les attentes manquées pour certaines parties de leurs activités, signalant à quel point l’inflation record, la hausse des taux d’intérêt et les craintes d’une récession perturbent leurs activités. Plusieurs entreprises ont publié des prévisions sombres, indiquant que d’autres problèmes pourraient survenir.

Certains analystes ont réduit vendredi leurs objectifs de cours pour les actions d’Amazon afin de refléter les préoccupations à court terme. Pourtant, d’autres ont déclaré qu’ils restaient confiants dans les perspectives à long terme du géant de la vente au détail.

“Dans l’ensemble, alors que toutes les unités commerciales d’AMZN sont probablement exposées à des pressions macroéconomiques plus larges, nous ne considérons pas les résultats du 3e trimestre ou les prévisions du 4e trimestre comme un changement de thèse”, a écrit Nicholas Jones de JMP Securities, qui a maintenu sa note de surperformance du marché sur les actions Amazon mais a révisé son cible de prix à 140 $ à partir de 150 $.

“Les solutions d’AMZN dans le commerce de détail et le cloud restent des offres convaincantes, à notre avis, et la publicité continue d’avoir une grande opportunité de croissance au-delà des annonces promues”, a écrit Jones. “En conséquence, nous considérons AMZN comme une entreprise Internet de premier ordre qui peut non seulement résister à la tempête macroéconomique, mais émerger prête à réaccélérer la croissance.”

L’analyste de Wolfe Research, Deepak Mathivanan, a écrit dans une note que les prévisions d’Amazon pour le quatrième trimestre montrent qu’il n’est pas à l’abri de l’environnement macroéconomique mondial difficile.

“Cependant, nous pensons que la société est bien placée pour naviguer dans un environnement de demande agitée avec une perturbation minimale des opérations et potentiellement gagner des parts d’acteurs de sous-échelle”, a déclaré Mathivanan, qui a conservé sa note de surperformance sur les actions Amazon mais a réduit son objectif de prix à 130 $. à partir de 150 $.

