Les actions d’Amazon au rythme de leur meilleure journée depuis novembre après un trimestre d’éruption

Amazone Les actions ont rebondi de 11% dans les échanges de l’après-midi vendredi, un jour après que la société a annoncé des résultats explosifs au deuxième trimestre et publié des prévisions optimistes.

Les actions d’Amazon sont sur le rythme de leur meilleure journée depuis le 10 novembre 2022, lorsque l’action a grimpé en flèche de 12 %.

L’e-commerçant a facilement battu sur la première ligne, enregistrant un bénéfice de 65 cents par action contre une estimation consensuelle de Refinitiv de 35 cents par action. Amazon a enregistré son plus gros bénéfice depuis 2020, stimulé par les efforts agressifs de réduction des coûts du PDG Andy Jassy.

Les revenus ont bondi de 11% d’une année sur l’autre pour atteindre 134,4 milliards de dollars, mieux que l’expansion à un chiffre dans laquelle ils s’étaient embourbés récemment. Les analystes s’attendaient à un chiffre d’affaires de 131,5 milliards de dollars. Pour le troisième trimestre, Amazon a déclaré s’attendre à des ventes comprises entre 138 et 143 milliards de dollars, dépassant les estimations consensuelles de 138,25 milliards de dollars, selon Refinitiv.

Wall Street a applaudi les résultats, louant les bons résultats d’Amazon Web Services et l’amélioration des marges de détail.

« Amazon a tiré sur tous les cylindres : AWS se stabilise enfin et maintenant un ressort hélicoïdal ; les performances de vente au détail s’accrochent à un consommateur affaibli ; les marges de vente au détail nord-américaines sont revenues aux niveaux d’avant la pandémie et s’accélèrent parallèlement à la compression des fenêtres d’exécution – impressionnant ; et les bénéfices d’exploitation globaux sont vers le haut et vers la droite », ont déclaré les analystes de Bernstein, qui maintiennent une note de surperformance sur les actions d’Amazon, dans une note de recherche de vendredi. « Était-ce un aperçu d’une ère de croissance dirigée par Jassy ? Ou le 2T23 était-il un pic peu susceptible de se répéter ? Nous prendrons le premier, merci beaucoup. »

Les analystes ont également été encouragés par les commentaires des dirigeants d’Amazon sur l’efficacité croissante de son activité de vente au détail. Amazon a pris des mesures pour réduire les dépenses de son réseau de distribution en passant à un modèle régional au lieu d’une stratégie nationale « hub-and-spoke ». La société affirme que cela a accéléré les livraisons, tout en réduisant les coûts.

Les analystes de Morgan Stanley ont qualifié ce changement de « prochain volant de vente au détail » pour Amazon. L’entreprise a une cote de surpondération sur les actions d’Amazon.

« Le fait qu’Amazon voit désormais une vitesse plus rapide égale un coût moindre lorsqu’ils disposent de la bonne infrastructure sous-jacente (les installations le jour même sont plus rationalisées avec une plus grande efficacité du prélèvement et de l’emballage au quai de chargement) », ont écrit les analystes, notant que le plan d’Amazon pour étendre cela affaires « est l’un des points les plus importants de ce trimestre. »

« C’est parce que le jour même/le jour même a historiquement conduit à une conversion plus élevée et à une croissance des dépenses des consommateurs (en raison de temps d’expédition plus rapides) qui, lorsqu’ils sont combinés à une meilleure économie unitaire, peuvent signifier qu’AMZN entre dans une période d’Amérique du Nord soutenue plus rapide. la croissance du commerce de détail et l’amélioration de la rentabilité (même par le biais d’investissements) », ont déclaré les analystes de Morgan Stanley.

Michael Bloom de CNBC a contribué à ce rapport.

