Les actions d’Alphabet chutent de 8% après l’événement AI de Google

Actions de la société mère de Google Alphabet a chuté de plus de 8% mercredi après que la société a organisé un événement pour promouvoir son nouveau chatbot d’intelligence artificielle appelé Bard, un jour après que le concurrent Microsoft a organisé son propre événement pour présenter les nouvelles technologies d’IA dans son moteur de recherche concurrent, Bing.

Google a officiellement annoncé Bard lundi, confirmant les rapports antérieurs de CNBC, et la société a déclaré qu’elle commencerait à déployer la technologie dans les semaines à venir.

Lors de l’événement de mercredi, qui a été diffusé en direct depuis Paris, les dirigeants de Google ont discuté de certaines des capacités de Bard. La présentation a montré comment Bard peut être utilisé pour afficher les avantages et les inconvénients de l’achat d’une voiture électrique, par exemple, ou pour planifier un voyage en Californie du Nord.

Bard est alimenté par le grand modèle de langage de l’entreprise, LaMDA, ou modèle de langage pour les applications de dialogue. Google ouvrira la technologie de conversation aux “testeurs de confiance” avant de la rendre plus largement accessible au public, a déclaré la société dans un communiqué. article de blog Lundi.

Les actions d’Alphabet ont chuté pendant l’événement, suggérant que les investisseurs espéraient plus à la lumière de la concurrence croissante de Microsoft.

L’événement de Google a eu lieu juste un jour après Microsoft a organisé son propre événement d’IA à son siège à Redmond, Washington. L’événement de Microsoft était centré sur les nouvelles mises à jour alimentées par l’IA du moteur de recherche Bing et du navigateur Edge de la société. Bing, qui est un seconde éloignée à Google dans la recherche, permettra désormais aux utilisateurs d’obtenir des réponses plus conversationnelles aux questions.

Les mises à jour des produits Microsoft ont été construites sur la technologie d’OpenAI, le fabricant de ChatGPT, dans laquelle Microsoft a investi des milliards.

ChatGPT est un logiciel d’IA qui génère du texte basé sur des invites écrites complexes. L’outil Web est devenu viral après ses débuts en novembre, incitant les analystes et les employés de Google à se demander si l’entreprise prenait du retard en matière d’IA, un domaine qui est au cœur de Google depuis plusieurs années. En réponse à la popularité de ChatGPT, Google a déclaré un “code rouge” interne pour accélérer le développement de Bard et d’autres produits d’IA, et les cofondateurs de la société Larry Page et Sergey Brin aurait s’est à nouveau impliqué, des années après avoir quitté le travail quotidien de l’entreprise.

Bien que les derniers investissements de Microsoft dans l’IA augmentent la pression sur la recherche Google, certains analystes affirment qu’il faudra du temps à Microsoft pour constater des gains significatifs.

“Les améliorations de la recherche agiront comme un vent arrière pour [advertising revenue long term]mais il faudra du temps pour ramener les utilisateurs sur Bing et ils auront besoin d’un pied de biche pour éloigner les annonceurs de Google”, a écrit l’analyste de Jefferies, Brent Thill, dans une note de mardi. “Nous considérons ces mises à jour comme la pointe de l’iceberg pour MSFT. Capacités d’IA, avec la plus grande opportunité dans les cas d’utilisation en entreprise.”

Un analyste d’UBS a déclaré que si Microsoft espère dépasser Google, il a une “montagne à gravir”.

— Jennifer Elias de CNBC a contribué à ce rapport.