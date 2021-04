« Malgré le montant record de l’amende, nous pensons que cela devrait lever un surplomb majeur sur BABA et ramener l’attention du marché sur les fondamentaux », a écrit Morgan Stanley dans une note dimanche, un jour après que l’amende a été émise.

L’Administration d’État chinoise pour la régulation du marché (SAMR) a déclaré samedi que cette pratique étouffe la concurrence sur le marché de détail en ligne chinois et « porte atteinte aux activités des commerçants sur les plateformes et aux droits et intérêts légitimes des consommateurs ».

Le PDG d’Alibaba, Daniel Zhang, a déclaré qu’il ne s’attendait pas à un impact matériel sur l’entreprise du changement de cet accord d’exclusivité.

Zhang a également déclaré qu’Alibaba introduirait de nouvelles mesures pour réduire les barrières à l’entrée et les coûts pour les entreprises et les commerçants sur la plate-forme. La société continuera également à se développer dans les petites villes chinoises et les zones rurales, a ajouté le PDG.

Les entreprises technologiques chinoises sont devenues des géants, en grande partie sans entraves. Mais Pékin est de plus en plus préoccupé par la puissance de ces entreprises.