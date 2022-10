Les actions d’Albertsons bondissent sur le rapport d’une fusion potentielle avec le géant de l’épicerie Kroger

Actions de Albertson ont bondi et ont été brièvement interrompus jeudi matin, après un rapport selon lequel la chaîne d’épicerie discute d’une éventuelle fusion avec le géant de l’épicerie Kroger.

Les actions d’Albertsons ont augmenté d’environ 8% en début de séance. Les actions de Kroger étaient à peu près stables.

Bloomberg a rapporté tôt jeudi que les entreprises pourraient convenir d’une fusion dès cette semaine. Il a cité des personnes proches du dossier qui ont demandé à ne pas être identifiées car elles discutaient d’informations confidentielles.

Les gens ont déclaré qu’aucune décision finale n’avait été prise et que les pourparlers pourraient encore être repoussés ou s’effondrer, a rapporté Bloomberg.

Les deux sociétés n’ont pas pu être jointes dans l’immédiat par CNBC pour un commentaire.

Kroger est le plus grand exploitant de supermarchés du pays. Il est composé de plus d’une douzaine de bannières, dont Fred Meyer, Ralphs, King Soopers, Harris Teeter et sa marque éponyme. Il traîne derrière Walmart, qui est le premier épicier aux États-Unis en termes de revenus.

Cette histoire se développe. Veuillez vérifier les mises à jour.