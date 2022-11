Les actions d’Airbnb chutent après les faibles prévisions du quatrième trimestre

Actions de Airbnb a chuté de plus de 12% mercredi, un jour après que la société a publié ses résultats du troisième trimestre qui a dépassé les estimations de Wall Street mais n’a pas atteint les prévisions du quatrième trimestre.

Airbnb a battu les résultats supérieurs et inférieurs au cours de son troisième trimestre. La société a enregistré un chiffre d’affaires de 2,9 milliards de dollars, en hausse de 29 % d’une année sur l’autre pour son trimestre le plus solide de son histoire, et a dépassé les estimations des analystes de 2,8 milliards de dollars, selon Refinitiv. L’augmentation du chiffre d’affaires s’explique par une croissance stable du nombre de nuitées et d’expériences réservées et des tarifs journaliers moyens élevés.

Mais Airbnb a fourni des prévisions de revenus pour le quatrième trimestre de 1,80 milliard de dollars et 1,88 milliard de dollars, en dessous du point médian de 1,85 milliard de dollars comme prévu par les analystes, selon Refinitiv.

Airbnb a déclaré « s’attendre à ce qu’une reprise continue, bien que saccadée, des voyages transfrontaliers soit un vent supplémentaire pour les résultats futurs » alors que les pays du monde entier continuent de se remettre des blocages de Covid et sont aux prises avec des niveaux élevés d’inflation et une hausse des taux d’intérêt.

Airbnb a également averti que le dollar fort réduirait son tarif journalier moyen international. Les analystes d’Evercore ISI ont déclaré que c’était le “clé négatif” du rapport. Evercore ISI a maintenu sa note de surperformance sur le titre mais a retiré Airbnb de sa liste TAP Outperform, selon une note de mardi.

“Dans l’ensemble, nous pensions que les tendances fondamentales étaient résilientes”, ont déclaré les analystes.

Airbnb a profité de l’explosion de la demande de voyages et a déclaré dans un communiqué avoir constaté une croissance du nombre de nouveaux hôtes sur sa plateforme.