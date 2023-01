Les actions d’Adani chutent encore alors qu’elles envisagent une action en justice contre Hindenburg

Président et fondateur du groupe Adani, Gautam Adani, lors du sommet News18 Rising India le 25 février 2019 à New Delhi, en Inde. Depuis qu’il est devenu milliardaire en 2008, Adani est aujourd’hui l’une des personnes les plus riches du monde, avec une fortune de 113 milliards de dollars, selon le Bloomberg Billionaires Index.

Temps de l’Hindoustan | Temps de l’Hindoustan | Getty Images