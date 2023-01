Les actions d’Adani chutent alors que le vendeur à découvert Hindenburg annonce une position courte

Un homme portant un casque passe devant un panneau publicitaire d’Adani Reality à Mumbai, Inde, le 23 novembre 2022. (Photo par Indranil Aditya/NurPhoto via Getty Images)

La société de vente à découvert Hindenburg a annoncé sa position courte sur les sociétés du groupe Adani avant l’ouverture du marché indien mercredi et a accusé le milliardaire Gautam Adani de se livrer à des manipulations “effrontées” d’actions et à des fraudes comptables.

“Après des recherches approfondies, nous avons pris une position courte sur les sociétés du groupe Adani par le biais d’obligations négociées aux États-Unis et d’instruments dérivés non négociés en Inde”, a annoncé Hindenburg dans un long rapport publié sur son site Internet.

“Aujourd’hui, nous révélons les conclusions de notre enquête de 2 ans, présentant des preuves que le conglomérat indien Adani Group, d’un montant de 17,8 billions d’INR (218 milliards de dollars), s’est engagé dans un stratagème éhonté de manipulation d’actions et de fraude comptable au cours des décennies”, a déclaré Hindenburg dans son rapport.

Les actions affiliées à Adani ont chuté, avec Port d’Adani perdre plus de 5 %. Puissance Adani le cours de l’action a chuté de plus de 4,5 % et Transmission Adani également perdu environ 5 %.

Le groupe Adani a qualifié le rapport de Hindenburg de “combinaison malveillante de désinformation sélective”, ajoutant qu’il a “toujours été conforme à toutes les lois”.

“Le moment de la publication du rapport trahit clairement une intention effrontée et de mauvaise foi de saper la réputation du groupe Adani”, a déclaré le directeur financier du groupe, Jugeshinder Singh, dans un communiqué envoyé par courrier électronique à CNBC.

Le groupe a également déclaré que Hindenburg avait publié son rapport “sans faire aucune tentative pour nous contacter ou vérifier la matrice factuelle”.