Les actions cloud viennent de terminer leur pire semaine depuis janvier

Les stocks de cloud ont chuté de 11% cette semaine, la plus forte baisse depuis janvier, alors que les départs de cadres à Cinq9 et Échelle Z et la poursuite de la rotation hors risque des investisseurs se sont conjuguées pour envoyer le groupe à son plus bas niveau depuis mars 2020.

Le WisdomTree Cloud Computing Fund, un panier de 75 actions de logiciels cloud, a perdu 53 % de sa valeur pour l’année, soit plus du double de la baisse du S&P 500. Après avoir grimpé en flèche en 2020 et 2021, lorsque Wall Street s’est envolée vers la croissance au au détriment des bénéfices, le secteur est tombé en disgrâce en 2022 en raison des inquiétudes concernant l’inflation et la hausse des taux d’intérêt.

Les actions Five9 ont subi la plus forte baisse de l’indice, chutant de 29% pour la semaine, après que le PDG Rowan Trollope a annoncé qu’il partait pour diriger une société pré-IPO. Bien que le fournisseur de logiciels de centre d’appels ait également annoncé à l’avance des revenus du troisième trimestre indiquant que les résultats seraient meilleurs que prévu, les chiffres n’étaient pas assez bons pour compenser l’inquiétude causée par une transition dans la suite C.

Trollope, PDG depuis 2018, est remplacé par Mike Burkland, qui a démissionné de son poste de PDG en 2017 après avoir reçu un diagnostic de cancer.

“Le niveau d’intérêt pour le nom reste élevé, mais la confiance est ébranlée suite aux deux annonces et au manque de clarification de Five9 jusqu’à l’appel aux résultats le mois prochain”, ont écrit les analystes de Piper Sandler dans un rapport du 13 octobre. note sur le stock.

Five9 n’était pas la seule entreprise du groupe à perdre un cadre supérieur. Editeur de logiciels de sécurité Échelle Z a annoncé la démission de son président, Amit Sinha, qui prend également un poste de PDG dans une société pré-IPO. Le titre a plongé de 21% sur la semaine.

“Bien qu’il ne soit jamais (ou rarement) considéré comme une bonne nouvelle pour un cadre de niveau C de quitter une entreprise, nous pensons que ce changement n’aura pas d’impact sur les perspectives à court ou à long terme de Zscaler, et cela semble être une opportunité unique pour M. . Sinha”, ont écrit les analystes du Guggenheim qui recommandent d’acheter l’action.

Ce fut une semaine agitée pour les marchés dans l’ensemble, couronnée par une vente massive vendredi. Une enquête auprès des consommateurs de l’Université du Michigan a montré que les attentes d’inflation augmentaient, un sentiment que la Réserve fédérale surveille probablement de près. Le Nasdaq a mené les baisses car les sociétés de croissance sont les plus sensibles aux hausses de taux d’intérêt.

L’indice WisdomTree a chuté tous les cinq jours cette semaine et a connu sa pire journée vendredi, en baisse de 3,6 %. SentinelleUn , qui vend des logiciels de cybersécurité, a chuté de 22 %, même sans nouvelles particulières à l’origine de la baisse. GitLab, un référentiel de code pour les développeurs, a perdu 21 %. SentinelOne et GitLab les deux sont devenus publics l’année dernière dans des introductions en bourse de haut niveau. Ils ont chacun perdu plus de la moitié de leur valeur cette année.

REGARDEZ: L’efficacité du cloud constitue une menace à long terme pour le matériel