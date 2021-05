Les actions cloud chutent à leur plus bas niveau en six mois en raison de la rotation des plus performantes

La vente de la technologie a commencé en février et s’est accélérée au cours des deux dernières semaines. Le thème central de la rotation du marché a été l’inquiétude concernant la hausse des taux d’intérêt, qui a traditionnellement nui aux entreprises à forte croissance, associée à un mouvement vers des actions qui ont tendance à surperformer en période d’inflation, comme les financières, les matières premières et les industries.

Alors que le Dow Jones Industrial Average se négocie juste en dessous d’un record, un indice des sociétés de cloud computing a glissé à son plus bas niveau en six mois. Le WisdomTree Cloud Computing Fund, composé de 56 actions, a chuté de 2,4%, sa septième baisse au cours des huit derniers jours.

L’année dernière, les stocks du cloud ont explosé alors que la transition rapide et inattendue vers le travail à distance a obligé les entreprises à adopter des produits qui pourraient aider leurs employés à collaborer à distance et à accéder aux données stockées dans des centres de données physiques. De Zoom pour le chat vidéo et Twilio pour les communications textuelles aux outils de cybersécurité de CrowdStrike et Zscaler, les grandes entreprises ont fait des achats de nouvelles technologies à l’échelle de l’entreprise.

« De toute évidence, 2020 a été une année phénoménale pour les entreprises de cloud computing alors que nous sommes entrés dans cette économie du travail à domicile », a déclaré Pedro Palandrani, analyste de recherche chez Global X, un gestionnaire de fonds négociés en bourse ou de FNB. « Je pense vraiment qu’il y a une idée fausse selon laquelle, à mesure que nous rouvrirons l’économie, nous allons tous arrêter d’utiliser des solutions de cloud computing, et ce n’est pas vraiment vrai. »

Dans l’ETF cloud computing de Global X (symbole boursier CLOU), les flux de fonds ont augmenté de 600 millions de dollars l’année dernière et ont diminué de 112 millions de dollars cette année jusqu’en avril, a déclaré la société.

Si un ralentissement des dépenses dans le cloud est en cours, nous ne le voyons pas encore.

Twilio a dit la semaine dernière que chiffre d’affaires du premier trimestre a bondi de 62%, dépassant les estimations des analystes. ServiceNow, dont le logiciel automatise les flux de travail des entreprises, a également dépassé les estimations au cours de son dernier trimestre, rapport de croissance de 30%. Cependant, les actions des deux sociétés ont chuté après les rapports.

Les analystes ont attribué la baisse des stocks aux prévisions du deuxième trimestre, qui étaient plus faibles que certains ne l’avaient prévu.

« Les conseils comportaient quelques options de vente et de prise, de sorte que nous nous attendons à ce que certains investisseurs attendent de nouvelles preuves du renforcement des fondamentaux avant d’acheter les actions », ont écrit des analystes de Mizuho, ​​dans une note sur ServiceNow. Ils ont maintenu leur cote d’achat et leur objectif de cours de 610 $.

ServiceNow est en baisse de 15% cette année et Twilio de 13%. Le stock de nuages ​​avec la plus forte baisse cette année est Fastly, qui a perdu plus de la moitié de sa valeur après avoir plus que quadruplé l’année dernière. Fastly, ce qui accélère la livraison de contenu sur les sites Web, a également donné un résultat décevant prévoir La semaine dernière.

Les autres grands déclins en 2021 sont le fournisseur de bases de données cloud Snowflake, qui a organisé la plus grande introduction en bourse de logiciels jamais réalisée en septembre, et Coupa, un fournisseur de logiciels de gestion des dépenses. Les deux actions ont baissé de plus de 30% cette année et affichent toujours l’un des ratios prix / ventes les plus élevés de l’indice cloud.

Snowflake devrait publier ses revenus plus tard ce mois-ci, tandis que Coupa les annoncera en juin. Zoom rend également compte au début du mois de juin et les investisseurs suivront de près ce que la société de vidéoconférence verra pour le reste de 2021.

Zoom a annoncé trois trimestres consécutifs de croissance supérieure à 300% et devrait dire que les ventes ont augmenté de plus de 175% au cours du dernier trimestre fiscal. À partir de là, la croissance commence à chuter de façon spectaculaire. Ce que les dirigeants d’entreprise disent entendre des clients pourrait avoir une grande influence sur le marché plus large du cloud.

– Jordan Novet de CNBC a contribué à ce rapport.

