Les actions cloud augmentent alors que les investisseurs voient la résilience des résultats du deuxième trimestre 2022

Le co-fondateur et PDG de Confluent, Jay Kreps, apparaît au lancement des ventes de l’entreprise à Las Vegas le 8 février 2022. Confluent

Les investisseurs qui cherchent à se lancer dans des actions cloud battues à des prix d’aubaine ont peut-être raté leur opportunité. En analysant le marché des logiciels cloud, qui s’est effondré au début de l’année, de nombreuses actions ont bondi de 50% par rapport à leurs creux. Le WisdomTree Cloud Computing Fund, un panier sectoriel, a augmenté de 26 % au cours des trois derniers mois, tandis que le S&P 500 a augmenté de moins de 9 % au cours de cette période. L’indice cloud est toujours très sous-performant par rapport à l’ensemble du marché pour l’année. Les données macroéconomiques restent défavorables aux entreprises du cloud, qui se sont multipliées pendant la pandémie lorsque les taux d’intérêt étaient bas et que les investisseurs payaient de grosses primes pour la croissance. Aujourd’hui, avec la Fed au milieu d’un cycle de hausse et l’inflation proche d’un sommet de 40 ans, les bénéfices sont plus élevés que les dividendes et les produits dont les consommateurs ont besoin dans les bons et les mauvais moments. Cependant, alors même que les stocks de cloud se vendaient à un rythme vertigineux au premier semestre 2022, les entreprises à l’origine de ces cours boursiers, pour la plupart, ont continué à avancer, prouvant que la demande était toujours robuste pour leurs produits et services. Peut-être le marché a-t-il surcorrigé, les entreprises sont en bonne forme et ces actions surperformeront à nouveau lorsque la confiance reviendra sur le marché. C’est le pari que certains investisseurs ont fait au cours des derniers mois, alors qu’ils tentent de capturer ce qu’ils considèrent comme l’argent facile. “Certains de ces trucs reviennent un peu”, a déclaré Elliott Robinson, associé chez Bessemer Venture Partners et co-fondateur de la pratique d’investissement de croissance de l’entreprise. “Nous n’avons pas vu les fondamentaux de ce panier d’entreprises vraiment tomber d’une falaise.” Par exemple, considérez GitLab, dont les outils aident les développeurs de logiciels à gérer le code source. Le cours de l’action de la société a chuté de 75 % entre novembre et avril. En juin, l’histoire a changé.

Les gens célèbrent l’introduction en bourse de Gitlab au Nasdaq, le 14 octobre 2021. Source : Nasdaq

Malgré les projections manquantes des analystes, GitLab a publié 75 % de croissance des revenus de l’année précédente. Goldman Sachs a mis à niveau le stock pour acheter à partir de l’équivalent de la réserve. “À court terme, GTLB devrait connaître un contexte de demande plus stable (par rapport aux solutions informatiques discrétionnaires et complexes) car il offre des économies de coûts et une efficacité opérationnelle essentielles”, écrivaient les analystes de Goldman Sachs dans un rapport à l’époque. Les actions de GitLab ont doublé au cours des trois derniers mois, le gain le plus important parmi les actions du fonds WisdomTree. Le développeur de logiciels de traitement de données Confluent a enregistré le deuxième gain le plus important, en hausse de 81 % depuis la mi-mai. Le 3 août, Confluent a signalé un Augmentation de 58 % des revenus pour le deuxième trimestre et prévision d’une croissance d’au moins 46 % pour l’année. La technologie de Confluent “se trouve dans la pile opérationnelle alimentant les applications qui servent directement les opérations commerciales critiques et les expériences client en temps réel”, a déclaré le PDG Jay Kreps aux analystes lors de l’appel aux résultats de la société. “Compte tenu de cette criticité, il ne peut pas être éteint sans perturber complètement les opérations de l’entreprise.”

Icône Zoom avant Flèches pointant vers l’extérieur Gros gagnants de nuages ​​au cours des trois derniers mois CNBC