Gains et pertes du S&P 500 aujourd’hui il y a 1 h 28 min Voici les actions du S&P 500 qui ont le plus gagné et perdu aujourd’hui, ainsi que les histoires qui se cachent derrière les moteurs du marché.

L’indice Dow Jones chute alors que la croissance du PIB attise les craintes sur les taux d’intérêt il y a 1 h 54 min Après s’être redressé dans l’après-midi pour atteindre presque le seuil de rentabilité, l’indice Dow Jones Industrial Average a plongé au cours de la dernière heure de négociation pour clôturer en baisse de 251 points, soit environ 0,8 %, après qu’un solide chiffre du produit intérieur brut (PIB) américain ait alimenté les craintes que la Réserve fédérale ne le fasse. Il faudra maintenir les taux élevés plus longtemps que prévu pour refroidir l’économie américaine. Au cours des sept dernières séances, le Dow a chuté de 200 points ou plus dans quatre d’entre elles et a augmenté lors d’une seule. Les actions d’IBM (IBM) ont bondi de près de 4,9 % après avoir légèrement dépassé les estimations des analystes dans leur rapport sur les résultats. Le PDG Arvind Krishna a déclaré lors d’une conférence téléphonique que ses offres d’intelligence artificielle (IA) générative pourraient générer 1 milliard de dollars de revenus annuels au taux de réservation du troisième trimestre. Les actions de Verizon (VZ) ont augmenté de 2,5 % après avoir dépassé les attentes en matière de bénéfices plus tôt cette semaine grâce à de solides ventes Internet pour les particuliers et les entreprises. Les actions de Merck & Co. (MRK) ont gagné près de 1,9 % en valeur alors que les bénéfices du fabricant pharmaceutique au troisième trimestre ont dépassé les attentes grâce à la hausse des ventes de son traitement contre le cancer du poumon Keytruda, du vaccin contre le VPH Gardasil et, étonnamment, de l’antiviral Covid-19 Legavrio, des ventes dont un bond de 47%. Les actions de Microsoft (MSFT) ont chuté de près de 3,8 %, entraînant ainsi le Dow 30 à la baisse, restituant ainsi tous les gains d’hier. Les actions ont augmenté de plus de 3 % hier après que la société a annoncé une forte croissance des revenus de son activité cloud. Pour aggraver les malheurs de la technologie, les actions d’Apple (AAPL) ont chuté de 2,5 %, tandis que les actions de Cisco Systems (CSCO) ont chuté de 2 %. Les actions d’Intel (INTC) ont chuté de 0,9% avant la publication de leurs résultats après la cloche. Salesforce (CRM) a chuté de 0,4%. Les actions de Nike (NKE) ont chuté de 3,4 % et celles de Visa (V) de 2,4 %. -Terry Lane

Les bénéfices de Southwest Airlines chutent en raison de la hausse des dépenses de carburant et de main-d’œuvre il y a 2 heures 39 minutes Les actions de Southwest Airlines (LUV) ont perdu du terrain après que le transporteur a annoncé que ses bénéfices avaient été réduits par la hausse des coûts du carburant et de la main-d’œuvre. Le plus grand transporteur national américain a annoncé que ses bénéfices pour le troisième trimestre de l’exercice 2023 ont chuté de 30,3 % par rapport à l’année dernière, à 193 millions de dollars, soit 0,38 $ par action, conformément aux estimations. Les revenus ont augmenté de 4,9% à 6,53 milliards de dollars, soit un peu moins que les prévisions. Southwest a noté que les coûts du carburant atteignaient 2,78 dollars le gallon, ce qui se situe dans la fourchette haute de ses attentes en raison de la hausse des prix du pétrole. Les coûts des salaires, traitements et avantages sociaux ont bondi de 17,5 % pour atteindre 2,73 milliards de dollars. Les actions de Southwest Airlines étaient en baisse de 1% en fin de séance jeudi, en passe de clôturer à leur plus bas niveau depuis neuf ans et demi. -Bill McColl

American Tower propulse le secteur immobilier à la hausse il y a 3 heures 39 minutes L’immobilier a été de loin le secteur le plus performant de la séance de jeudi après-midi, les valeurs immobilières du S&P 500 gagnant plus de 2,4% en fin d’après-midi. Ces gains sont dus à une augmentation de plus de 7 % du cours de l’action d’American Tower (AMT) après que le propriétaire de la tour de téléphonie cellulaire a annoncé une augmentation de 6 % de ses revenus et une croissance de 9 % des fonds d’exploitation ajustés attribuables. La société a également déclaré que le vétéran Steve Vondran, qui a rejoint la société en 2000 et a occupé le poste de président de la division américaine des tours, remplacerait Tom Bartlett en tant que PDG à compter du 1er février 2024. Les autres propriétaires de tours de téléphonie cellulaire, Crown Castle Inc. (CCI) et SBA Communications Corp. (SBAC), ont tous deux augmenté de plus de 5 % jeudi, tout comme le propriétaire du centre de données Equinix Inc. (EQIX).

Merck dépasse les estimations de bénéfices grâce à la forte Keytruda et, étonnamment, aux ventes de médicaments Covid il y a 4 heures 41 minutes Les actions de Merck & Co. (MRK) ont augmenté de 3 % jeudi après que ses résultats du troisième trimestre ont dépassé les estimations de Wall Street grâce aux fortes ventes de son médicament contre le cancer du poumon Keytruda, du vaccin contre le VPH Gardasil et du traitement Covid Lagevrio. Les revenus ont augmenté de 7% pour atteindre un peu moins de 15,96 milliards de dollars. Le bénéfice net ajusté a augmenté de 15 % à 5,4 milliards de dollars, soit 2,13 dollars par action. Les analystes s’attendaient à un chiffre d’affaires d’environ 15,3 milliards de dollars et à un bénéfice inférieur à 2 dollars par action. Les ventes de Keytruda et de Gardasil, les médicaments les plus vendus de Merck, ont augmenté de pourcentages à deux chiffres au cours du trimestre. Tandis que l’antiviral Covid de Merck, Lagevrio, a résisté à la tendance du secteur et a vu ses ventes augmenter de près de 50 %, ce que Merck a attribué à la demande croissante au Japon. Les ventes liées au Covid ont constitué une tache sombre dans les rapports sur les résultats des concurrents Johnson & Johnson (JNJ) et Pfizer (PFE). Pfizer a déclaré qu’il dépréciait des milliards de dollars de stocks de vaccins et d’antiviraux Covid après avoir vu la demande pour les deux chuter au deuxième trimestre. Alors que les revenus du vaccin Covid de Johnson & Johnson ont chuté de plus de 91 % d’une année sur l’autre au troisième trimestre.

Mattel et Hasbro s’effondrent après un avertissement concernant les ventes de jouets pour les fêtes il y a 5 heures 23 minutes Les actions de Mattel (MAT) et Hasbro (HAS) ont chuté jeudi alors que les deux fabricants de jouets ont mis en garde contre une faiblesse des ventes pendant la période clé des achats des Fêtes. Le PDG de Mattel, Anthony DiSilvestro, a déclaré que l’industrie était confrontée à « un macro-environnement difficile avec une volatilité plus élevée qui pourrait avoir un impact sur la demande des consommateurs ». La société a indiqué qu’elle s’attend à ce que ses ventes pour l’ensemble de l’année soient comparables aux 5,44 milliards de dollars réalisés l’année dernière. La nouvelle a quelque peu atténué l’enthousiasme suscité par l’explosion de la demande pour les poupées Barbie de Mattel, alimentée par le film à succès « Barbie ». Les ventes de Barbie au troisième trimestre ont bondi de 16 % à 605 millions de dollars et ont permis à Mattel d’afficher un chiffre d’affaires de 1,92 milliard de dollars, soit une augmentation de 9 % d’une année sur l’autre qui a dépassé les prévisions. Hasbro a réduit ses prévisions pour l’ensemble de l’année, le ralentissement de la demande de jouets ayant réduit ses ventes. Les ventes de produits de consommation ont chuté de 18 % sur un an pour atteindre 957 millions de dollars au troisième trimestre, en partie à cause des « tendances molles du secteur ». Les actions de Hasbro étaient en baisse de près de 10 % jeudi après-midi, tandis que les actions de Mattel ont perdu plus de 7 %. -Bill McColl

Déménageurs du marché de midi il y a 6 heures 33 minutes Align Technology Inc. (ALGN) : Les actions du fabricant de produits orthodontiques ont chuté de plus de 23 % après avoir réduit ses perspectives de ventes pour l’ensemble de l’année, citant « des tendances à la détérioration, notamment une diminution des visites de patients et une augmentation des annulations de rendez-vous avec des patients, ainsi qu’une diminution globale des démarrages de cas orthodontiques ». Western Digital Corp. (WDC) : Les actions du fabricant de dispositifs de stockage de données ont chuté de plus de 12 % après que SK Hynix Inc. a exprimé son opposition au projet d’acquisition par Western Digital de la société japonaise de mémoire informatique Kioxia Holdings, dont SK Hynix est un actionnaire majeur. Whirlpool Corp. Les actions du fabricant d’appareils électroménagers ont chuté de plus de 12 % après avoir abaissé ses prévisions de bénéfices pour l’ensemble de l’année en raison de marges plus étroites. La société s’attend désormais à un bénéfice annuel d’environ 16 dollars par action, contre des estimations antérieures comprises entre 16 et 18 dollars par action. Masco Corp. Les actions du fabricant de produits de rénovation et de construction ont gagné 6% après avoir relevé ses perspectives de bénéfices pour l’ensemble de l’année après avoir annoncé des marges plus larges grâce au contrôle des coûts et une composition de ventes favorable ayant contribué à compenser la baisse des ventes au dernier trimestre. Machines de commerce internationales (IBM) : Les actions de la société technologique ont augmenté de plus de 5 % après que ses bénéfices du troisième trimestre aient dépassé les attentes des analystes en termes de chiffre d’affaires et de résultat. La société a enregistré un bénéfice net de 1,7 milliard de dollars après avoir perdu 3,2 milliards de dollars au cours du trimestre de l’année précédente.

UPS réduit ses perspectives après une forte baisse des bénéfices au troisième trimestre alors que les coûts de main-d’œuvre et de carburant augmentent il y a 7 heures 34 minutes United Parcel Service (UPS) a annoncé jeudi une forte baisse de ses revenus et de ses bénéfices pour le troisième trimestre, alors que la demande pour les services de l’entreprise a diminué dans un contexte de difficultés économiques et liées au travail. La société a également réduit ses prévisions pour l’ensemble de l’année, entraînant une baisse des actions en début de séance. Le chiffre d’affaires de la société de livraison de colis a chuté de 13 % sur un an à 21,1 milliards de dollars, ce qui est en deçà des attentes des analystes. Le bénéfice ajusté de 1,57 $ par action est supérieur à l’opinion consensuelle, mais représente une baisse de 48 % par rapport à il y a un an. La directrice générale, Carol Tomé, a déclaré que le trafic perdu par UPS au profit d’autres transporteurs alors qu’il négociait un nouveau contrat de travail avec les travailleurs représentés par les Teamsters au cours de l’été avait commencé à revenir. Cependant, la société a réduit son objectif de chiffre d’affaires pour l’ensemble de l’année entre 91,3 et 92,3 milliards de dollars, et a réduit sa prévision de marge opérationnelle ajustée entre 10,8 % et 11,3 %, invoquant l’incertitude économique mondiale. Les actions UPS étaient en baisse d’environ 4 % à 11 h HE jeudi, se négociant près de leur plus bas niveau depuis juillet 2020. Elles ont perdu près de 20 % de leur valeur depuis le début de l’année. -Nathan Reiff

Mastercard dépasse ses bénéfices alors que les dépenses des consommateurs stimulent le volume des transactions il y a 8 heures 24 minutes Les résultats financiers de Mastercard Inc. (MA) pour le troisième trimestre ont dépassé les attentes, le processeur de paiement ayant annoncé un deuxième trimestre consécutif de croissance des bénéfices grâce à des tendances toujours fortes en matière de dépenses de consommation. Mastercard a enregistré un bénéfice net de 3,2 milliards de dollars, soit 3,39 dollars par action, soit une augmentation de 28 % sur une base annuelle. Le chiffre d’affaires de la société a également augmenté, augmentant de 14 % sur un an pour atteindre 6,5 milliards de dollars pour le trimestre, alors que les volumes de transactions ont également augmenté. Des taux d’intérêt plus élevés ont également été une aubaine pour les processeurs de paiement comme Mastercard, qui sont ainsi en mesure de facturer des taux d’intérêt plus élevés à leurs clients titulaires de cartes de crédit. Cependant, la société prévoit une croissance des revenus plus faible en raison de l’incertitude entourant les taux d’intérêt et l’économie. Les actions ont baissé de plus de 4 % jeudi matin, mais sont en hausse de plus de 15 % par rapport à la même période l’an dernier. -Nathan Reiff

L’Europe maintient ses taux stables après 10 hausses de taux consécutives il y a 9 heures 7 minutes La Banque centrale européenne (BCE) a maintenu jeudi ses taux d’intérêt de référence de la zone euro stables pour la première fois depuis plus d’un an, mettant fin à une séquence de 10 hausses consécutives de taux qui ont porté le taux des dépôts de la banque à un niveau record de 4 %. L’inflation de la zone euro est tombée à 4,3 % en septembre, une baisse spectaculaire par rapport aux 5,2 % d’août. La BCE espère que ses précédentes hausses de taux d’intérêt continueront de se répercuter sur l’économie, en resserrant les conditions financières et en freinant la demande. La BCE, tout comme la Fed, a réitéré son approche « dépendante des données », gardant la porte ouverte à de nouvelles hausses de taux si l’inflation s’avérait plus tenace que prévu.

Les dépenses de consommation stimulent la croissance du PIB américain il y a 9 heures 20 minutes Les dépenses de consommation ont fait grimper le PIB américain, selon la première estimation du PIB du troisième trimestre du Bureau of Economic Analysis. L’économie américaine a crû à un taux annualisé de 4,9 % de juillet à septembre, soit plus que les 4,5 % attendus par les économistes, et bien au-dessus de la hausse de 2,1 % du trimestre précédent. L’accélération de la croissance du PIB a été attribuée principalement à une forte augmentation des dépenses de consommation en biens et services. L’indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE), l’indicateur d’inflation préféré de la Fed, a augmenté de 2,9 % après avoir augmenté de 2,5 % au deuxième trimestre. Mais l’inflation sous-jacente, qui ne tient pas compte des prix volatiles des produits alimentaires et de l’énergie, a ralenti à un taux annuel de 2,4 %, contre 3,7 % au trimestre précédent. Les contrats à terme sur actions ont augmenté après la publication, signalant que l’ère des « mauvaises nouvelles sont de bonnes nouvelles » – dans laquelle une forte croissance économique et un faible taux de chômage étaient interprétés comme une raison supplémentaire pour la Réserve fédérale d’augmenter les taux d’intérêt – pourrait toucher à sa fin.