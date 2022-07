Les actions chutent davantage alors que les bénéfices des banques ajoutent aux inquiétudes concernant l’économie.

Une installation Amazon en Italie. Le géant du commerce électronique fait l’objet d’une enquête en Europe pour avoir utilisé sa position dominante pour éliminer ses concurrents. Le crédit… Gianni Cipriano pour le New York Times

Amazon a tenté jeudi de mettre fin à une enquête de trois ans menée par les régulateurs antitrust de l’Union européenne en proposant d’apporter une série de modifications à ses pratiques commerciales et de donner aux marchands rivaux un moyen plus simple d’atteindre les clients sur son site Web.

Amazon fait l’objet d’une enquête pour avoir utilisé de manière inappropriée sa position dominante dans le commerce électronique pour éliminer ses concurrents. Les autorités avaient accusé l’entreprise de collecter des données non publiques sur les marchands indépendants pour informer ses propres offres de produits et d’utiliser injustement Amazon Prime pour forcer les vendeurs à utiliser ses activités de logistique.

Jeudi, la Commission européenne, la branche exécutive du bloc des 27 nations, a déclaré qu’Amazon s’était engagé à cesser de collecter des données non publiques sur les marchands avec lesquels il est en concurrence, y compris des informations sur les conditions de vente, les revenus, les expéditions, les stocks et les performances.

Amazon s’est engagé à donner aux autres vendeurs un meilleur accès à un espace précieux sur son site Web, comme la “Buy Box”, qui affiche en évidence des offres spéciales. Les commerçants pourraient également participer au programme Prime sans utiliser l’activité logistique d’Amazon, offrant aux détaillants la possibilité de s’associer à d’autres fournisseurs pour gérer les stocks et les expéditions.

Les concessions d’Amazon dureraient cinq ans et ne s’appliqueraient qu’à ses opérations dans l’Union européenne. Le règlement est actuellement en cours d’examen, la décision finale de la commission devant intervenir plus tard dans l’année. Les entreprises rivales et d’autres groupes ont jusqu’au 9 septembre pour soumettre leur point de vue sur l’offre d’Amazon à la commission.

Un règlement aiderait Amazon à éviter une pénalité qui pourrait totaliser des milliards de dollars. L’offre de règlement découle de deux enquêtes en cours. En 2019, la commission a lancé une enquête sur la collecte de données d’Amazon sur les marchands. Une autre enquête sur Amazon Prime et la Buy Box a commencé l’année suivante. L’Union européenne a renforcé son contrôle des plus grandes entreprises technologiques du monde. Amazon, Apple, Google et Meta ont tous fait l’objet d’enquêtes antitrust ces dernières années. La surveillance devrait s’intensifier. En mars, les décideurs politiques sont parvenus à un accord sur une nouvelle loi, appelée Digital Markets Act, pour empêcher les plus grandes plateformes technologiques d’utiliser leurs services et leur richesse pour enfermer les utilisateurs et saper les concurrents. Une autre loi, la loi sur les services numériques, met davantage de pression sur les entreprises de médias sociaux pour qu’elles nettoient leurs plateformes. Les régulateurs sont particulièrement préoccupés par le fait que les plus grandes entreprises technologiques nuisent à la concurrence en tirant parti de leur taille et de leur envergure. Amazon gère un marché qui est essentiel pour que les vendeurs indépendants atteignent les clients, mais il est également en concurrence avec bon nombre de ces marchands. Apple, qui fait également l’objet d’une enquête de la Commission européenne, contrôle la manière dont les fabricants d’applications atteignent les utilisateurs d’iPhone et d’iPad, tout en vendant des logiciels qui concurrencent ces services. Amazon, qui fait l’objet d’enquêtes antitrust distinctes en Allemagne et en Grande-Bretagne, a fait part de ses inquiétudes quant au fait que les régulateurs européens ciblaient injustement les entreprises technologiques américaines. “Bien que nous ayons de sérieuses inquiétudes concernant la loi sur les marchés numériques ciblant injustement Amazon et quelques autres entreprises américaines, et que nous ne soyons pas d’accord avec plusieurs conclusions de la Commission européenne, nous nous sommes engagés de manière constructive avec la Commission pour répondre à leurs préoccupations”, a déclaré la société dans un communiqué. .