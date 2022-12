Les actions chutent alors que S&P termine la pire année depuis 2008

PÉKIN –

Les actions clôturent 2022 avec plus de pertes, donnant au S&P 500 sa pire année depuis 2008.

L’indice de référence a chuté de 0,3 % vendredi, le dernier jour de bourse de l’année, le laissant en baisse de 19,4 % pour l’année. Le Nasdaq et le Dow, riches en technologies, ont également chuté et ont terminé l’année dans le rouge.

La bataille de la Fed américaine contre l’inflation restera probablement la principale préoccupation des investisseurs en 2023, selon les analystes.

Lorsque Wall Street rouvrira après un autre long week-end de vacances, les investisseurs auront plusieurs grandes mises à jour sur le marché de l’emploi à digérer au cours de la première semaine de la nouvelle année.



CECI EST UNE MISE À JOUR DES NOUVELLES DE RUPTURE. L’histoire antérieure d’AP apparaît ci-dessous.

Les actions ont chuté dans les échanges de l’après-midi à Wall Street vendredi alors que les principaux indices clôturent une année lamentable avec des inquiétudes persistantes concernant une inflation obstinément élevée et une récession potentielle.

Le S&P 500 a chuté de 0,8 % à 15 h 13, heure de l’Est. L’indice, qui est considéré comme une référence pour l’ensemble du marché par les investisseurs, est sur la bonne voie pour terminer 2022 avec une perte d’environ 20 %. Ce serait sa pire perte depuis la crise financière il y a 14 ans.

Le composite Nasdaq a chuté de 0,7 % et est sur le point d’enregistrer une perte annuelle beaucoup plus prononcée de 33,5 %. L’indice s’en sort bien moins bien cette année car il est fortement composé d’actions technologiques qui ont été à l’origine de l’effondrement général du marché.

Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 215 points, ou 0,7%, à 33 005. Il se dirige vers une perte de 9,2 % cette année.

Il y avait peu de nouvelles d’entreprise ou économiques pour Wall Street à examiner le dernier jour de bourse de l’année. Tesla a augmenté de 0,4%, alors qu’il continuait de se stabiliser après de fortes pertes plus tôt dans la semaine. Le constructeur de véhicules électriques est toujours sur le rythme d’une perte de 65% cette année.

Southwest Airlines a augmenté de 0,3 %, ses opérations étant revenues à une relative normalité après des annulations massives pendant la période des fêtes. Le titre est toujours en baisse de 7,2% pour la semaine.

Les actions énergétiques ont mieux résisté que le reste du marché alors que les prix du pétrole brut américain se sont établis à 2,4 % de plus.

Les rendements obligataires ont majoritairement augmenté. Le rendement du Trésor à 10 ans, qui influe sur les taux hypothécaires, est passé de 3,82 % à 3,88 %.

Les actions ont connu des difficultés toute l’année, l’inflation exerçant une pression croissante sur les consommateurs et suscitant des inquiétudes quant à l’entrée en récession des économies. Les banques centrales ont augmenté les taux d’intérêt pour lutter contre les prix élevés. Les hausses de taux agressives de la Réserve fédérale restent une préoccupation majeure pour les investisseurs alors que la banque centrale hésite entre une hausse des taux suffisante pour calmer l’inflation, mais pas au point de bloquer l’économie américaine dans une récession.

Le taux directeur de la Fed se situait dans une fourchette de 0% à 0,25% début 2022 et clôturera l’année dans une fourchette de 4,25% à 4,5% après sept hausses. La banque centrale américaine prévoit qu’elle atteindra une fourchette de 5 % à 5,25 % d’ici la fin de 2023. Ses prévisions ne prévoient pas de baisse des taux avant 2024.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie a aggravé la pression inflationniste plus tôt dans l’année en rendant les prix du pétrole, du gaz et des denrées alimentaires encore plus volatils dans le contexte des problèmes de chaîne d’approvisionnement existants. La Chine a passé la majeure partie de l’année à imposer des politiques COVID-19 strictes qui ont entravé la production de matières premières et de biens, mais est maintenant en train de supprimer les restrictions de voyage et autres.

La bataille de la Fed contre l’inflation, cependant, restera probablement la préoccupation majeure en 2023, selon les analystes. Les investisseurs continueront à chercher à savoir si l’inflation ralentit assez rapidement pour soulager la pression sur les consommateurs et la Fed.

Plusieurs grandes mises à jour sur le marché de l’emploi sont à l’ordre du jour pour la première semaine de 2023. Il a été un domaine particulièrement fort de l’économie et a contribué à créer un rempart contre une récession. Cela a cependant rendu le travail de la Fed plus difficile, car la vigueur de l’emploi et des salaires signifie qu’elle devra peut-être rester agressive pour continuer à lutter contre l’inflation. Cela, à son tour, augmente le risque de trop ralentir l’économie et de provoquer une récession.

La Fed publiera mercredi le procès-verbal de sa dernière réunion politique, donnant potentiellement aux investisseurs plus d’informations sur ses prochaines décisions.

Le gouvernement publiera également mercredi un rapport de novembre sur les offres d’emploi. Cela sera suivi d’une mise à jour hebdomadaire sur le chômage jeudi. Le rapport mensuel sur l’emploi étroitement surveillé sera publié vendredi.

Wall Street attend également la dernière série de rapports sur les bénéfices des entreprises, qui commencera à arriver vers la mi-janvier. Les entreprises ont averti les investisseurs que l’inflation réduirait probablement leurs bénéfices et leurs revenus en 2023. C’est après avoir passé la majeure partie de 2022 à augmenter les prix de tout, de la nourriture aux vêtements, dans le but de compenser l’inflation, bien que de nombreuses entreprises soient allées plus loin et aient en fait augmenté leurs marges bénéficiaires.

Les entreprises du S&P 500 devraient enregistrer globalement une baisse de 3,5 % de leurs bénéfices au cours du quatrième trimestre, selon FactSet. Les analystes s’attendent à ce que les bénéfices restent ensuite à peu près stables au cours du premier semestre 2023.