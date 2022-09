Les actions chutent alors que les investisseurs attendent la hausse des taux de la Fed

Le Dow Jones a chuté de plus de 450 points, soit 1,5%, à midi. Le S&P 500 a également baissé d’environ 1,5 % tandis que le Nasdaq, riche en technologies, a baissé de 1,3 %.

Il n’y avait pas non plus beaucoup de données économiques sur lesquelles les investisseurs pouvaient se concentrer, à l’exception d’un nouveau rapport sur le logement, qui était mitigé. Les mises en chantier d’août ont augmenté de plus de 12 % par rapport à juillet, mais les permis de construire ont baissé de 10 %.

Il est peu probable que les chiffres du logement fassent changer d’avis les décideurs de la Fed, qui annonceront une nouvelle hausse des taux mercredi. Le marché table sur près de 85 % de chances d’une troisième augmentation consécutive de trois quarts de point de pourcentage.