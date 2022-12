Les actions chinoises se rallient à la réouverture de l’espoir ; Morgan Stanley améliore sa notation

Le bond s’appuie sur la performance de l’indice jusqu’à présent ce trimestre, gagnant environ 20 % à ce jour. Mais il est toujours assis en territoire baissier avec environ 27% de pertes depuis le début de l’année.

Les poids lourds de la technologie Bilibili ont augmenté de plus de 25 %, Tencent a gagné 6 % et Meituan a augmenté de plus de 3 %, tandis qu’Alibaba a bondi de 8 % et Xiaomi a gagné plus d’environ 11 %. Constructeur de véhicules électroniques Xpeng a gagné 24 %, menant les gains de l’indice plus large, Li Auto a bondi de 12 % et Nio a grimpé de plus de 15 %.

L’indice Hang Seng a augmenté de 4 % tandis que l’indice chinois CSI 300, qui suit les plus grandes actions cotées sur le continent, a augmenté de près de 2 %.