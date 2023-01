Les actions chinoises proches du marché haussier après le retour des vacances du Nouvel An lunaire

Des touristes marchent sous des lanternes colorées à la station touristique de Nangong à Pékin pendant les vacances de la Fête du Printemps le 23 janvier 2023 à Pékin, en Chine. Le Nouvel An lunaire chinois, ou fête du printemps, tombe le 22 janvier.

Les actions A onshore de la Chine planaient près du territoire du marché haussier lundi, le premier jour après le retour des vacances du Nouvel An lunaire.

Le CSI 300, qui suit les actions des plus grandes sociétés cotées à Shanghai et à Shenzhen, a clôturé à 4 201,35 lundi, en hausse de 19,74 % par rapport à son récent creux de 3 508,7 observé le 31 octobre de l’année dernière, selon les données de Refinitiv.

Un marché haussier est techniquement défini comme une période où les actions augmentent d’au moins 20 % par rapport aux creux récents.

Les marchés de la Chine continentale ont été fermés pendant une semaine complète pour observer les vacances du Nouvel An lunaire. Les données officielles ont montré que les dépenses de voyage et de consommation ont augmenté par rapport à il y a un an – les revenus du tourisme national ont bondi de 30% par rapport à 2022 pour atteindre 375,84 milliards de yuans (55 milliards de dollars), bien qu’ils soient inférieurs aux dépenses en 2019, avant la pandémie.